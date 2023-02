Die drei Krankenhäuser der Oberschwabenklinik haben über die Fastnachtstage zum Teil außergewöhnlich viele Patienten behandelt. Dies geht aus der Bilanz des Klinikverbunds hervor.

An der OSK (Oberschwabenklinik) herrschte an den Fastnachtstagen Hochbetrieb. Dabei habe sich mehr denn je ausgewirkt, dass die Praxen vieler niedergelassener Ärzte zwischen dem "Gumpigen Dunschtig" und dem Fastnachtsdienstag geschlossen gewesen waren, so die OSK. In Ravensburg am St. Elisabethen Krankenhaus wurden während der Hochfastnacht in der Notaufnahme beispielsweise mehr als 700 Patienten versorgt. Nur die wenigsten davon seien aber auf Zwischenfälle oder Vorfälle an den Fastnachtstagen zurückzuführen gewesen.

Viele Patienten auch im Krankenhaus Wangen

Auch im Krankenhaus Wangen im Allgäu sei über die Fastnachtstage sehr viel los gewesen, so ein Sprecher. Positiv überrascht zeigte sich der Chefarzt im Krankenhaus von Bad Waldsee (Kreis Ravensburg). Es habe während der Fastnacht weder Unfälle noch Schlägereien gegeben, deswegen sei die Lage in der Notfallversorgung überschaubar gewesen. Relativ ruhig blieb es auch in der Ravensburger Kinderklinik, hier wurden unter anderem drei Jugendliche mit Alkoholvergiftung eingeliefert.