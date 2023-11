Wegen gestiegener Baupreise auch in der Region Bodensee-Oberschwaben

Wer eine Immobilie besitzt oder gemietet hat, besitzt in der Regel eine Gebäudeversicherung. Diese Versicherungen werden auch am Bodensee und in Oberschwaben rasant teurer.

Gebäudeversicherungen, die beispielsweise im Falle von Überschwemmungen oder Feuer zahlen, werden auch am Bodensee und in Oberschwaben deutlich teurer. Laut Immobilienmakler Frank Baur aus Weingarten (Kreis Ravensburg) betrifft das nahezu alle Versicherer. Schuld für hohe Kosten sind gestiegene Baupreise Die Preise für Gebäudeversicherungen steigen im kommenden Jahr fast in der gesamten Region um bis zu 25 Prozent, in Einzelfällen sogar darüber. Grund seien die extrem gestiegenen Baupreise, so Immobilienmakler Baur. Durch den exorbitanten Preisanstieg der Baukosten der letzten Jahre sind die Versicherungen gezwungen, ihre Verträge anzupassen. Die Versicherung orientiert sich am Wiederbeschaffungspreis der Immobilie. Mieter spüren Kostenanstieg verzögert Auch der Mieterbund Konstanz bestätigt bis zu 15 Prozent höhere Prämien. Bei Mietwohnungen schlage das allerdings erst mit der Nebenkosten-Abrechnung Ende des kommenden Jahres richtig durch, sagt Pressesprecher Winfried Kropp auf SWR-Anfrage. Man müsse sich aber darauf einstellen, dass die Gebäudeversicherungen noch deutlich teurer werden. Kein Sonderkündigungsrecht wegen teurer Versicherung Mieterinnen und Mieter haben keine Möglichkeit mitzuentscheiden, dass der Vermieter in eine günstigere Versicherung wechselt. Es gebe nur den Anspruch darauf, dass die Versicherung wirtschaftlich ist, so Kropp. Diese Frage werde bei Streitfällen den Mieterbund vermutlich in Zukunft öfter beschäftigen. Ein Sonderkündigungsrecht wegen teurer Versicherungen haben Mieter übrigens nicht. Gerade bei Einfamilienhäusern und bei kleineren Einheiten mit zwei bis drei Wohnungen führe der Anstieg der Gebäudeversicherung zu einer deutlichen Mehrbelastung für Mieter und Eigentümer. Bei größeren Einheiten verteile sich die Last auf mehrere Schultern und wirke sich nicht ganz so stark aus, heißt es vom Weingartner Immobilienmakler. Im Einzelfall können das einige Hundert Euro für den Eigenheimbesitzer oder Hausmieter mehr bedeuten.