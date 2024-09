Drei Flügel und 20 Klaviere: So läuft der Umzug der Ravensburger Musikschule

Der Umzug der Musikschule Ravensburg in neue Räume hat begonnen. Den Anfang machen drei Flügel. In den nächsten Tagen folgen 20 Klaviere und weitere Instrumente.

Die Musikschule Ravensburg zieht um. Am Mittwoch hat der Umzug in die sanierte Bauhütte auf dem Ravensburger Marienplatz mit drei Flügeln begonnen. Eine Spezialfirma wurde für Transport der Flügel beauftragt.

Die drei Flügel werden ganz ohne die Hilfe von Maschinen in die neuen Räume gebracht. Die Flügel-Schlepper nutzen dafür Tragegurte am Körper, um die hunderte Kilogramm schweren Instrumente zu tragen. Musikschuldirektor Harald Hepner freut sich, dass der Umzug jetzt beginnt. Er habe großes Vertrauen in die Arbeit der Spezialisten und sei nicht besorgt um die wertvollen Instrumente.

Denkmalgeschützte Bauhütte wurde aufwendig saniert

Für die Erweiterung der Musikschule in Ravensburg wurde die ehemalige Bauhütte in Ravensburg für rund zehn Millionen Euro saniert, ein Kulturdenkmal auf dem Marienplatz. Teile davon gehen auf das 14. Jahrhundert zurück. Die Bauhütte steht unter Denkmalschutz. Die Außenfassade wurde deshalb kaum verändert, heißt es von der Stadt Ravensburg. Der Innenausbau wurde erneuert, wie etwa Fenster, Türen, Elektrotechnik, Heizung, Boden- und Wandoberflächen.

Das Ravensburger Architekturbüro "Roter Punkt Architekten" hat die Sanierung und den Innenausbau der denkmalgeschützten Bauhütte geleitet. Pressestelle Roter Punkt Architekten

Mehr Platz für die Ravensburger Musikschüler

Jetzt beginnt eine neue Zeit, so der Musikschuldirektor Harald Hepner. Endlich habe man ausreichend Platz für die rund 2.500 Schülerinnen und Schüler. In der Bauhütte bezieht die Musikschule 23 Räume, einen großen Probensaal und zwei Kammermusikräume. In dem bisherigen Gebäude war die Ravensburger Musikschule seit 1974 untergebracht. Das Gebäude wird auch weiterhin genutzt.

Einweihung am Wochenende mit Tag der offenen Tür

Am Freitag geht der Umzug mit den Klavieren weiter. Die 20 Instrumente werden nach und nach in die neuen Räume gebracht. Außerdem ziehen Schlagzeuge, Celli, Kontrabässe und viele Blasinstrumente um. Den Transport der Klaviere organisiert die Musikschule auf eigene Faust. In diesem Fall können die Helfer einen Hubwagen nutzen. Am Samstag gibt es in der neuen Musikschule einen Tag der offenen Tür und am Montag startet bereits der erste Musikunterricht. Bis Mitte Oktober soll der Umzug abgeschlossen sein.