Oldtimermesse "Motorworld Classics" in Friedrichshafen

In Friedrichshafen ist am Freitag die Oldtimer-Messe "Motorworld Classics Bodensee" eröffnet worden. 600 Aussteller zeigen dabei bis Sonntag ihre historischen Fahrzeuge.

Bei der Messe wird ein Jubiläum der Friedrichshafener Firma Maybach-Motorenbau gefeiert. Vor 100 Jahren stellte die Firma der Öffentlichkeit ihren ersten in Serie gebauten Wagen vor. Zu diesem Jubiläum ist auf der Messe "Motorworld Classics" die Ausstellung "100 Jahre Maybach Automobile" zu sehen. Die Ausstellung sei ein Höhepunkt der Messe, so der Veranstalter.

Bereits im vergangenen Jahr waren Maybach-Oldtimer am Bodensee zu sehen. Anlass war das 100-jährige Jubiläum der Marke. SWR Moritz Kluthe

Auto-Action auf dem Rundkurs

Oldtimer sind seit vielen Jahren nicht mehr nur für Tüftlerinnen und Tüftler sowie für Autofans interessant, sondern auch eine attraktive Wertanlage. Dabei gebe es in den letzten Jahren einen Trend, dass nicht mehr nur Klassiker von Porsche, Jaguar und Mercedes nachgefragt seien, sondern auch die sogenannten "Brot-und-Butter-Autos", heißt es von Seiten der Messe. Deshalb seien auch Käfer oder Opel Kadett zu sehen. Auch sogenannte Youngtimer wie der Golf GTI seien zunehmend gefragt.

Einzigartig sei außerdem der Rundkurs direkt auf dem Messegelände. Fahrerinnen und Fahrer könnten direkt vor Ort dem Publikum ihre historischen Rennfahrzeuge in Aktion präsentieren, so der Messeveranstalter. "Das Feeling glorreicher Rennsportzeiten kann so live erlebt werden und die Vergangenheit lässt sich sehen, riechen und hören", so Roland Bosch von der Messe Friedrichshafen. Neben Autos sind auf der Motorworld Classics Bodensee auch Motorräder, Wohnwagen, Boote und Flugzeuge ausgestellt. Der Veranstalter rechnet mit rund 40.000 Besucherinnen und Besuchern.

Auch im Umland von Friedrichshafen können während der Messetage Oldtimer auf den Straßen zu sehen sein. Denn die Oldtimer-Fans nutzen die Gelegenheit traditionell zu Ausfahrten.