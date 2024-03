Bei einem Wohnungsbrand in Uhldingen-Mühlhofen ist am Samstagabend ein Mann gestorben. Vier weitere Bewohner blieben unverletzt.

In Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) ist am Samstagabend ein Mann bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Das Feuer war laut Polizei vermutlich in einem Zimmer eines Anbaus des Wohnhauses ausgebrochen. Die Rettungskräfte waren kurz nach 22:30 Uhr alarmiert worden. Als sie an der Unglücksstelle eintrafen, stand der Anbau des Hauses komplett in Flammen.

Feuerwehr findet Leiche bei Nachlöscharbeiten

Zu diesem Zeitpunkt hatten vier Bewohner das Gebäude bereits selbständig verlassen. Sie wurden nicht verletzt. Gegen Mitternacht war das Feuer gelöscht. Bei den Nachlöscharbeiten wurde dann der 26-jährige Mann leblos in dem Raum gefunden, in dem vermutlich das Feuer ausgebrochen war. Ein Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei geht davon aus, dass der 26-Jährige wohl selbst das Feuer gelegt hat.

Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden, der auf rund 400.000 Euro geschätzt wird. Das Haus ist vorläufig nicht mehr bewohnbar.