Fünf Menschen, darunter ein Baby und eine schwangere Frau, sind am Donnerstag bei einem Angriff eines Mannes in St. Gallen in der Ostschweiz schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter war mit einer Machete bewaffnet.

Sechs Menschen wurden zum Teil schwer verletzt

Der Angriff geschah im Mehrfamilienhaus, in dem der 34 Jahre alte mutmaßliche Täter selbst wohnt. Im Treppenhaus soll er die schwangere Frau unvermittelt attackiert haben, so die Polizei. Als deren Vater zu Hilfe kommen wollte, griff der Mann auch ihn an und verletzte ihn schwer. Weitere Nachbarn kamen dazu, darunter eine Frau mit ihrem Baby. Der Angreifer verletzte auch sie und den Säugling.

Beim Versuch, den 34-Jährigen festzuhalten erlitten weitere Menschen Verletzungen, auch er selbst. Polizisten konnten den Mann schließlich festnehmen. Er war bereits als psychisch auffällig bekannt. In der Wohnung des mutmaßlichen Täters stellten Ermittler später eine brennbare Flüssigkeit und Gas fest. Das komplette Haus wurde evakuiert.

Alle Opfer mussten operiert werden, aber niemand ist derzeit in Lebensgefahr, so die Polizei. Die genauen Hintergründe und der Hergang der Gewalttat werden noch ermittelt.