Mann bedroht Frauen mit einem Samurai-Schwert und verletzt sich tödlich

Mehrere Streifenwagen der Polizei sind am Freitag in Berkheim ausgerückt, nachdem ein Mann zwei Frauen mit einem Samurai-Schwert bedroht hatte. Er verletzte sich anschließend selbst und starb.

Ein 27-jähriger Mann hat am Freitagmorgen in einem Wohnhaus in Berkheim (Kreis Biberach) zwei Frauen mit einem Samurai-Schwert bedroht und sich selbst schwer verletzt. Am Vormittag ist er diesen Verletzungen erlegen, das teilte die Polizei mit.

Weil der Mann bewaffnet war, sind laut Polizei mehrere Streifenwagen um kurz nach 6 Uhr in das Wohngebiet gefahren. Der Mann habe die beiden Frauen bedroht und in einem Gerangel leicht verletzt. Beim Eintreffen der Polizei habe sich der Mann dann mit dem Samurai-Schwert selbst verletzt.

Beim anschließenden Versuch aus einem Fenster zu flüchten, haben Polizisten ihn widerstandslos festgenommen, heißt es weiter. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er später starb. Nach ersten Erkenntnissen habe eine der beiden Frauen vor geraumer Zeit eine Beziehung mit dem Mann gehabt.