"Lost Places" - verlassene Orte am Bodensee

Als "Lost Places" werden verlassene und oft auch geheimnisvolle Bauwerke oder Reste von Bauwerken bezeichnet. Jasmin Seidel ist fasziniert von solchen Orten und hat einen Bildband dazu herausgebracht.

Manche Orte werden einfach verlassen - niemand kümmert sich darum und die Gebäude verfallen nach und nach. Sie werden mit dem ins Deutsche übernommenen Begriff "Lost Places", wörtlich übersetzt "verlorene Plätze", bezeichnet. Jasmin Seidel fotografiert leidenschaftlich gerne die "Lost Places". Auch in der Region Bodensee und Oberschwaben hat sie solche Plätze entdeckt und in einem Bildband herausgebracht.

SWR-Moderatorin Tina Löschner hat mit Jasmin Seidel über ihr Buch und die "Lost Places" gesprochen:

Es gibt bekannte "Lost Places", wie zum Beispiel das Hotel Alexanderschanze auf dem Kniebis, die für Foto-Führungen geöffnet werden. Damit gibt sich Jasmin Seidel aber nicht zufrieden. Sie versucht mit detektivischem Gespür auch neue verlassene Gebäude zu entdecken und tauscht sich mit einer eingeschworenen Foto-Gemeinde über die versteckten Orte aus.

Ästhetik des Verfalls in der Region Bodensee

SWR-Moderatorin Tina Löschner hat die gelernte Artzhelferin unter anderem gefragt, auf was sie bei so einer Foto-Tour in einem ihr noch unbekannten Gebäude besonders achtet. Jasmin Seidel erzählt im Audio auch, welche Gefahren dort lauern können, zu welcher Tageszeit sie am liebsten fotografiert und an welchen Ehrenkodex sie sich beim Besuch der "Lost Places" hält.

Eindrücke aus Jasmin Seidels Buch: