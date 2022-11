Zahlreiche IG Metall Warnstreiks am Bodensee

Die IG Metall führt ab Mittwoch in der Bodenseeregion Kundgebungen und Warnstreiks durch. Unter anderem sind bei ZF und Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen Aktionen geplant.

Die Gewerkschaft IG Metall hat auch am Bodensee und in Oberschwaben zu weiteren Aktionen und Warnstreiks ab Mittwoch aufgerufen. Bereits seit 4 Uhr in der Nacht finden laut IG Metall auf dem Werksgelände von Alu Singen und beim Unternehmen Fondium in Singen (Kreis Konstanz) sogenannte Frühschluss-Aktionen statt, bei denen Beschäftigte zwei Stunden früher die Arbeit beenden. Am Mittwochnachmittag ist außerdem bei der Firma Kramer in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) eine Kundgebung geplant.

Streiks auch am Donnerstag und Freitag

Weitere Warnstreiks sollen unter anderem am Donnerstag bei Airbus in Immenstaad und Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen (Bodenseekreis) stattfinden. Am Freitag folge ZF in Friedrichshafen, so die IG Metall.

Gewerkschaft fordert Lohnerhöhung

Die Gewerkschaft fordert für die rund eine Million Beschäftigen in der Branche im Südwesten acht Prozent mehr Lohn. Der Arbeitgeberverband Südwestmetall hatte bislang eine Einmalzahlung von 3.000 Euro und eine nicht näher bezifferte Lohnerhöhung bei einer Laufzeit von 30 Monaten angeboten. Nächste Woche Dienstag soll weiter verhandelt werden.