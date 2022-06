Gewitter und Hagel sorgen für zahlreiche Einsätze zwischen Allgäu und Bodensee

per Mail teilen

Unwetter haben am Pfingstsonntag in der Region Oberschwaben-Allgäu für viele Feuerwehr- und Polizei-Einsätze und teils hohe Sachschäden geführt.

Eine über das Allgäu hinweg ziehende Gewitterfront hat am Pfingstsonntag laut Polizei zu mehr als 50 Einsätzen für Polizei und Feuerwehr geführt. Im Westallgäu im Bereich Weiler-Simmerberg (Landkreis Lindau) etwa fiel eine große Menge Hagel. Straßen und Flächen wirkten laut Polizeiangaben schneebedeckt. Beschädigungen seien aber nicht gemeldet worden.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Davor Knappmeyer

Bei Wangen im Allgäu und bei Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) stürzten wegen des Unwetters am Sonntagnachmittag mehrere Bäume um und beschädigten einen Campingbus und ein weiteres Fahrzeug. Wie die Polizei am Montag mitteile, entstand dabei ein Sachschaden von rund 75.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die L321 bei Wangen im Allgäu musste laut Polizei kurzzeitig gesperrt werden, weil sich zu viel Wasser auf der Fahrbahn befand.

Blitz schlägt in Haus ein

Ebenfalls am Sonntagnachmittag schlug ein Blitz in den Dachstuhl einer Lagerhalle in Altshausen (Kreis Ravensburg) ein. Laut Polizei entstand dabei nur geringer Sachschaden.

Auch in Vorarlberg wüteten Gewitter. In Schruns stürzte auf der Baustelle eines Hotels durch den Sturm ein Baugerüst um, Dämmfassadenplatten wurden weggeweht. In Tschagguns wurden bei einem Mehrparteienhaus Teile des Daches beschädigt.