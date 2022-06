Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Samstag bis in den Abend für ganz Baden-Württemberg vereinzelte Gewitter mit Starkregen und Sturmböen. Es könne auch hageln. Einzelne Unwetter mit heftigem Starkregen seien möglich, so der DWD. Im Laufe der Nacht zu Pfingstsonntag sollen die Gewitter vom Südwesten her erneut aufziehen. Auch dann kann es laut Deutschem Wetterdienst zu Sturmböen und Hagel kommen.