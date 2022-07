Messe "Eurobike" erstmals in Frankfurt eröffnet

Die Fahrradmesse Eurobike, die über drei Jahrzehnte hinweg in Friedrichshafen stattgefunden hat, wurde am Mittwoch erstmals an ihrem neuen Standort in Frankfurt am Main eröffnet.

Handel und Herstellung von Fahrrädern ist ein Milliardengeschäft. Auf 6,5 Milliarden Euro beziffert ein Sprecher des Zweirad-Industrieverbandes den Branchenumsatz im zurückliegenden Jahr bundesweit. Das bedeute eine Verdreifachung innerhalb von zehn Jahren. E-Bikes hätten klassische Fahrräder stückzahlenmäßig mittlerweile überholt. Zunehmend würden auch Lasten- und Cityräder vor allem in Großstädten nachgefragt, so der Zweirad-Industrieverband.

Mehr Expansionsmöglichkeiten in Frankfurt

Das sei ein Grund für den Umzug vom Bodensee in die Großstadt Frankfurt gewesen, so Projektleiter Stefan Reisinger von der Messe Friedrichshafen. Dort habe man zudem Expansionsmöglichkeiten. 1.500 Aussteller aus aller Welt seien in diesem Jahr seien nach Frankfurt am Main gekommen. So viele seien es am Bodensee nie gewesen, so Reisinger. Der Umzug der "Eurobike" von Friedrichshafen nach Frankfurt sei alternativlos gewesen. Die Messegesellschaft Friedrichshafen ist noch zur Hälfte an der Trägergesellschaft für die "Eurobike" beteiligt.

SWR-Reporter Thomas Wagner berichtet im Gespräch mit Moderatorin Rebecca Lüer unter anderem, was bei der "Eurobike" in Frankfurt anders ist als vorher in Friedrichshafen.