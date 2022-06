"Notfunk Bodensee" startet Pilotprojekt für Hilfe im Katastrophenfall

per Mail teilen

In Friedrichshafen treffen sich von Freitag bis Sonntag Amateurfunker aus aller Welt zur Messe HAM RADIO. Die Initiative "Notfunk Bodensee" stellt dort ein Pilotprojekt zur Unterstützung in Katastrophenfällen vor.

Nach zweijähriger Sendepause wegen Corona wird wieder gefunkt auf dem Messegelände in Friedrichshafen: Die 45. Internationale Amateurfunkausstellung öffnet am Freitag um 9 Uhr ihre Tore. Wie viele Besucherinnen und Besucher es werden, sei diesmal schwer abzuschätzen, heißt es von der Messe. 2019 kamen mehr als 14.000 Amateurfunk-Fans aus 50 Ländern. Die HAM Radio gilt als Europas größte Amateurfunk-Messe.

Experimente, Vorträge, Wettbewerbe

Im Foyer erwartet die Besucher eine Aktionsbühne mit einem umfangreichen Programm an allen drei Tagen. Es gibt Vorträge, Schulungen, Experimente, Wettbewerbe und einen Flohmarkt für Elektronik-Begeisterte. Für den Funknachwuchs werden auch in diesem Jahr wieder an einigen Ständen (Bastel-) Angebote gemacht.

Flohmarkt bei der Messe HAM RADIO (Archivbild). Pressestelle HAM RADIO, Messe Friedrichshafen (Archivbild)

Partner der Messe ist der DARC (Deutscher Amateur-Radio-Club). Der DARC e. V. vertritt die Interessen der deutschen Funkamateure, insbesondere seiner rund 35.000 Mitglieder, gegenüber Verbänden, Organisationen, Behörden und Ministerien – auch über die nationalen Grenzen hinaus.

Einsatzfahrzeug für Notfall-Kommunikation in Markdorf

Der DARC plant derzeit ein bundesweites Netzwerk an Notfall-Standorten. Ziel ist es, im Katastrophenfall Unterstützung durch gut vernetzte Funkamateure anbieten zu können, wenn Strom und Kommunikationsnetze zusammenbrechen. Vorgestellt wird die Initiative bei der HAM RADIO. Erster Stützpunkt des Netzwerkes wird Markdorf im Bodenseekreis sein. Dort steht künftig ein komplett ausgestattetes Einsatzfahrzeug für Notfall-Kommunikation, gestiftet von Airbus Defence & Space in Immenstaad am Bodensee und zusammengebaut von begeisterten Amateurfunkern.

Mit dem geländegängigen Fahrzeug ist das Team von "Notfunk Bodensee" nach eigenen Angaben in der Lage, bei Katastrophen in kürzester Zeit vor Ort zu sein, über Satelliten eine Kommunikations-Infrastruktur vom Pfänder bis nach Sipplingen am westlichen Bodenseeufer aufzubauen sowie für eine Notfall-Stromversorgung, gespeist aus Akkus, zu sorgen.

Funkgeräte, präsentiert bei der Messe HAM RADIO 2019. Pressestelle HAM RADIO, Messe Friedrichshafen (Archivbild)

Die HAM RADIO auf dem Messegelände Friedrichshafen hat Freitag und Samstag von 9 bis 18 Uhr, am Sonntag von 9 bis 15 Uhr geöffnet.