Bodensee-Erdbeeren im April - das könnte in diesem Jahr klappen. Obstbauern aus der Region berichten, dass die Blüte dieses Jahr deutlich früher begonnen hat als sonst.

Die Erdbeeren am Bodensee sind in diesem Jahr besonders früh dran. Bei Landwirt Florian Fuchs in Konstanz zum Beispiel geht es jetzt schnell: Seine Erdbeerpflanzen im Folientunnel blühen schon längst. Er will bereits in der kommenden Woche die ersten Erdbeeren ernten. Auch bei den Freilandfrüchten rechnet er mit einem früheren Erntestart, wenn es bis dahin keinen Frost mehr gibt.

Regen bremst die Erdbeerpflanzen etwas aus

Auf dem Obsthof von Hubert Büchele in Überlingen sieht es ähnlich aus. Auch bei ihm hat die Blüte sowohl im Tunnel als auch auf dem freien Feld gut zehn Tage früher begonnen.

Allerdings habe das nasse und kühle Wetter der vergangenen Tage die Pflanzen wieder etwas ausgebremst, so Büchele. Er plane ab Mai die ersten Erdbeeren zu verkaufen.