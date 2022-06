Flughäfen Friedrichshafen und Memmingen melden entspannten Ferienbetrieb

Auf den Flughäfen in Friedrichshafen, Memmingen und Zürich herrscht zu Beginn der Hauptreisezeit normaler Betrieb.

Verlängerte Wartezeiten oder gar Flugstreichungen habe es nicht gegeben, teilten die Flughäfen in Memmingen und Friedrichshafen (Bodenseekreis) auf SWR-Anfrage mit. Es sei nach wie vor ausreichend, wenn Fluggäste eineinhalb bis zwei Stunden vor ihrem Abflug am Flugplatz einträfen, so ein Sprecher des Bodensee-Airports. Gleiches gilt am Allgäu Airport in Memmingen, bestätigte eine Sprecherin dort. Mehrere Medien hatten zum Auftakt der Hauptreisezeit von Personalnot an Flughäfen berichtet, mit extrem langen Wartezeiten bei der Gepäck- und Passagierabfertigung. Das gibt es laut den Sprechern in Friedrichshafen und Memmingen nicht. Bodenpersonal werde aber derzeit gesucht.

Mehr Passagiere als vor der Pandemie

Der Allgäu Aiport Memmingen meldet darüber hinaus stark steigende Passagierzahlen. Man habe schon jetzt mehr Gäste abgefertigt als in den Pfingstferien vor der Pandemie, hieß es. Auch am Flughafen Zürich seien steigende Zahlen zu verzeichnen, so eine Sprecherin. Aus diesem Grunde sei es empfehlenswert, bis zu drei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein und sich gut auf die Reise vorzubereiten, um Wartezeiten zu vermeiden.

Flughäfen bitten um Online-Check-in

Zu einer idealen Reisevorbereitung gehöre, sich frühzeitig über die geltenden Bestimmungen im Zielland zu informieren und die nötigen Dokumente am Check-in bereitzuhalten, so die Sprecherin des Flughafen Zürich weiter. Es empfehle sich auch, das Vorabend- oder Online-Check-in zu nutzen und die Regeln zu befolgen, was ins Gepäck dürfe und was nicht.