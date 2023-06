Einbaum-Regatta bei der Bodenseewoche in Konstanz

per Mail teilen

Im Rahmen der Bodenseewoche wurde erstmals die internationale Einbaum-Regatta ausgetragen. Zehn Teams aus Archäologen, Forstleuten und Journalisten traten in Konstanz gegeneinander an.

Die internationale Einbaum-Regatta wurde erstmals im Rahmen der Konstanzer Bodenseewoche ausgetragen. SWR-Reporter Alfred Knödler war bei der Regatta dabei und hat erfahren, wie schwer es ist, einen Einbaum zu manövrieren.

Hautnahe Archäologie bei der Einbaum-Regatta

Die aus einem dicken Baumstamm gefertigten Boote dienten von der Stein- und Bronzezeit bis ins frühe Mittelalter zum Fischen und Handel treiben. Bei der Einbaum-Regatta soll neben dem sportlichen Wettkampf und der experimentellen Archäologie auch der wissenschaftliche Austausch gepflegt werden und das Interesse der Öffentlichkeit geweckt werden.

Internationale Einbaum-Regatta der Alpenländer

Die erste Internationale Einbaum-Regatta ging am 31.Mai 2015 mit 14 Mannschaften aus der Schweiz, Österreich und Slowenien sowie auch aus England und Irland an den Start. Seither 2015 haben acht Internationale Einbaum-Regatten in den Ländern der Welterbestätten "Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen" stattgefunden. Zu den Welterbestätten "Prähistorischer Pfahlbauten um die Alpen" gehören die Schweiz, Italien, Deutschland, Frankreich, Österreich und Slowenien.