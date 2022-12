Wohnhaus in Dornbirn nach Waffenfund weiter abgeriegelt

Sprengstoff und Waffen in Keller gefunden

In einem Mehrfamilienhaus in Dornbirn sind mehrere Waffen und sprengstofffähiges Material entdeckt worden. Die Funde sollen am Freitag abtransportiert werden.

In Dornbirn sind nach einem Waffen- und Sprengstofffund weiter Beamte des Entschärfungsdienstes im Einsatz. Laut Polizei Vorarlberg sind die Experten noch damit beschäftigt, die gefundenen sprengstofffähigen Substanzen zu klassifizieren und zu sichern. Am Freitag sollen die Substanzen abtransportiert und entschärft werden. Waffen und Sprengstoff im Keller gefunden Im Keller des Mehrfamilienhauses in Dornbirn waren am Donnerstag Waffen und Sprengmaterial gefunden worden. Offenbar hatte ein alleinstehender 68-jähriger Mann sie dort gelagert. Er war Anfang Oktober gestorben. Waffen und Sprengstoff gehören Verstorbenem Angehörige hatten das Material beim Ausräumen des Kellers entdeckt und die Behörden informiert. Das oberste Stockwerk des Hauses wurde evakuiert, die Bewohner können laut Polizei auf Grund der noch laufenden Arbeiten vorerst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde bisher niemand. Herkunft der Waffen unklar Die Ermittlungen über die Herkunft der Waffen und der sprengstofffähigen Substanzen wird laut Polizei noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Der 68-jährige Verstorbene war den Angaben zufolge polizeilich nie in Erscheinung getreten.