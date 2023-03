70 Veranstaltungen beim Bodenseefestival im Mai

per Mail teilen

Das internationale Bodenseefestival im Mai steht unter dem Motto "Über Grenzen". Rund um den Bodensee finden zahlreiche Veranstaltungen statt, mit Musik, Theater, Tanz und Literatur.

Beim diesjährigen Bodenseefestival setzen sich Künstlerinnen und Künstler bei rund 70 Veranstaltungen an 25 Orten um den Bodensee kreativ mit dem Motto "Über Grenzen" auseinander. Das Motto sei gewählt worden, weil in "Pandemie-Zeiten" Grenzen wieder deutlich spürbar geworden wären, heißt es von den Veranstaltern. Gerade die Bodenseeregion stehe, trotz ihrer Staatsgrenzen zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz, aber für den "Blick über Grenzen hinweg". Die Vierländerregion sei geprägt von Lebendigkeit und gegenseitigem Verständnis. Nach diesem Motto habe man dann auch "passende" Künstler ausgewählt, heißt es in einer Mitteilung weiter.

Renommierter Mandolinenspieler tritt mehrfach auf

Zu Gast beim Bodenseefestival ist der renommierte, israelische Musiker und Künstler Avi Avital, der Mandoline spielt. Er sei der erste Mandolinist, der für den internationalen Musikpreis "Grammy" nominiert war, teilten die Macher des Bodenseefestivals mit. Avital wird mehrfach an unterschiedlichen Orten mit verschiedenen Künstlern zu hören sein. Er freue sich, dabei sein zu dürfen und verschiedene Facetten seiner Musik präsentieren zu können. Neben Avital tritt auch das Ensemble "vision string quartett" beim Bodenseefestival mehrfach auf. Zwischen dem klassischen Streichquartett-Repertoire spielen die vier Musiker eigene Kompositionen aus Genres wie Folk, Pop, Funk und Jazz.

Bodenseefestival findet zum 35. Mal statt

Das Bodenseefestival vom 6. Bis 29. Mai 2023 findet in diesem Jahr schon zum 35. Mal statt. Ob im Neuen Schloss Tettnang, in der Klosterkirche Münsterlingen oder im Jüdischen Museum Hohenems - in mehr als 20 Städten und Gemeinden rund um den Bodensee finden klassische Konzerte, Lesungen, Theater- und Tanzvorführungen statt.

Ein Bläser-Ensemble spielt beim Bodenseefestival am Konstanzer Hafen. Pressestelle Alexandra Gruber Bodenseefestival Intendanz

Getragen wird es unter anderem vom Land, den Kreisen Ravensburg und Bodensee sowie Kommunen der Region. Der SWR ist Medienpartner.