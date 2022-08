Ärger an der Oberschwabenklinik: Ärzte sind unzufrieden

18 Chefärzte der Oberschwabenklinik in Ravensburg haben sich in einem Brief an den Landrat gewandt. Es geht darin um den Geschäftsführer. Die Zusammenarbeit sei schwierig.

Die Chefärzte der Oberschwabenklinik (OSK) im Kreis Ravensburg haben in einem Brief die Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer der Klinik kritisiert. Das Vertrauensverhältnis zu Geschäftsführer Oliver Adolph sei zerrüttet und eine Zusammenarbeit nicht mehr möglich, heißt es in dem Brief, über den die Schwäbische Zeitung zuerst berichtete. Daher bitten die Chefärzte Landrat Harald Sievers um ein Gespräch. Man sei auch besorgt über die Patientenversorgung im Kreis, schreiben die 18 der 22 Chefärzte der OSK.

Außerordentliche Sitzung nach Beschwerde-Brief

Das Landratsamt bestätigte gegenüber dem SWR, dass der Brief eingegangen sei. Man habe den Chefärzten ein Gesprächsangebot mit dem Aufsichtsratvorsitzenden der OSK, Landrat Harald Sievers, sowie mit dem Geschäftsführer Oliver Adolph unterbreitet. Man müsse miteinander sprechen, nicht übereinander, so eine Sprecherin des Landratsamtes Ravensburg. Am Freitag soll der Aufsichtsrat der Oberschwabenklinik zu einer außerordentlichen Sitzung zusammenkommen, um über den Brief zu sprechen.

Oliver Adolph ist seit 1. Juli 2020 Geschäftsführer der OSK und laut Webseite der Klinik zuständig für die Bereiche Unternehmensentwicklung, Medizin und Pflege. Oliver Adolph ist Teil einer Doppelspitze mit Michael Schuler.

Hohe Arbeitsbelastung beim Klinik-Personal

Wie der OSK-Sprecher gegenüber dem SWR bestätigte, gab es in diesem und im vergangenen Jahr viele Kündigungen unter dem Klinik-Personal. Die Arbeitsbelastung sei derzeit wieder hoch. Die Zahl der Corona-Patienten steigt wieder an, gleichzeitig sei in der Urlaubszeit wenig Personal verfügbar. Es bestehe aber kein Grund zur Sorge bei der Patientenversorgung, sagte er weiter. Den Brief wollte die OSK auf Anfrage nicht kommentieren.