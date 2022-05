Bergung nach Flugzeugabsturz am Säntis beginnt

Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs Ende März nahe des Säntis im Alpstein in der Ostschweiz beginnt am Montag die Bergung der Wrackteile. Das teilte die Kantonspolizei St. Gallen mit. 20 Spezialisten der Alpinen Rettung Ostschweiz, der Luftwaffe und der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle sind beteiligt. Die Bergung sei aufwändig und werde voraussichtlich drei bis vier Tage dauern, so die Polizei. Denn die Absturzstelle im Alpstein-Massiv befindet sich in steilem, unwegsamem Gelände und die Wrackteile sind weit verstreut. Sie müssen eingesammelt und von Hubschraubern ausgeflogen werden. Bei dem Absturz Ende März war der 63-jährige Pilot ums Leben gekommen. Die Absturzursache ist noch unklar.