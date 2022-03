Kleinflugzeug aus Deutschland am Säntis abgestürzt

Ein Kleinflugzeug ist am Mittwochnachmittag im Gebiet des Säntis abgestürzt. Wegen der Dunkelheit wurde die Suche am Mittwoch abgebrochen.

Mit Hubschraubern und Drohnen suchten Einsatzkräfte am Mittwoch nach der abgestürzten Maschine. Noch am Mittwochabend wurden laut Kantonspolizei St. Gallen in einem sehr steilen und schneebedeckten Gebiet Wrackteile gesichtet. Die weitere Suche aber gestaltete sich wegen Nebels schwierig.

Noch keine Informationen über Insassen

Die Unglücksstelle erstrecke sich über mehrere hundert Meter, so die Polizei. In welcher Form am Donnerstag weiter gesucht werden könne, hänge vom Wetter ab. Nach Berichten des SRF handelt es sich bei der abgestürzten Maschine um ein Kleinflugzeug aus Deutschland. Wie viele Menschen in dem Flugzeug saßen ist noch unklar. Auch über die Flugroute gibt es noch keine Informationen.