per Mail teilen

Patrick Wind SWR Alexander Kluge

Eigentlich wollte ich "die Beatles" werden. Damals war ich 7 Jahre alt und gab mir zum Schrecken aller Nachbarn jeden Tag nach der Schule den Song "Help" in voller Lautstärke.



"Beatle" bin ich zwar nicht geworden - die Liebe zu allem "Hörbaren" ist dafür aber zu meinem Beruf geworden.

Mit human touch)) media bin ich jetzt seit Jahren an den Technikreglern von SWR4 aus dem Studio Friedrichshafen beschäftigt, und manchmal drehe ich auch heute noch ganz laut auf - natürlich rein beruflich...