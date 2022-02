SWR Leander Bauer

Da ich seit Kindertagen Musik liebe und alles, was es technisch zum Musikmachen braucht, bin nach dem Zivildienst nach München, um Toningenieur zu werden. Als ich 1994 dann beim SWR in Ravensburg anfing, hatte ich noch nicht die Vorstellung, dass ich soooooo lange bleiben würde. Aber was kann es Schöneres geben, als vom Bodensee zu berichten und mit dem Übertragungswagen in der Region unterwegs zu sein? Da bleib ich doch glatt nochmal 20 Jahre, oder 30?