Am Berufsschulzentrum Radolfzell (Kreis Konstanz) ist am Mittwochmorgen ein Amokalarm ausgelöst worden. Laut Polizei durchsuchte ein Großaufgebot an Einsatzkräften die Schule. Die Beamten konnten nichts Verdächtiges finden und gaben Entwarnung. Wie es zu dem Amokalarm kommen konnte, werde nun untersucht.