Polizei in Vorarlberg trainiert Amokalarm an Berufsschule

An einer Schule in Rankweil üben am Dienstag zahlreiche Polizisten, wie sie bei einem Amoklauf vorgehen. Auch Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte bereiten sich auf den Notfall vor.

Rund 120 Polizistinnen und Polizisten trainieren in Vorarlberg das richtige Vorgehen bei einem Amoklauf an einer Schule. Dazu üben sie am Dienstag unter möglichst realistischen Bedingungen in einer Berufsschule in Rankweil. Rund 450 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrer und Einsatzkräfte des Roten Kreuzes sind beteiligt. Der Bereich um die Schule ist großräumig abgesperrt.

Mögliche Amokläufe beschäftigen die Polizei in Vorarlberg genauso wie in Deutschland. Mitte Juli etwa hatte ein Amokalarm am Berufschulzentrum in Friedrichshafen ein Großaufgebot der Polizei auf den Plan gerufen. Er stellte sich jedoch als Fehlalarm heraus.

Neue Strategien nach Amoklauf in Erfurt

Vor allem der Amoklauf in Erfurt mit 17 Toten im Jahr 2002 habe im Vorgehen der Polizei zu einem Umdenken geführt, heißt es vom Polizeipräsidium Ravensburg. Oberstes Ziel sei es inzwischen, so schnell wie möglich den Amokläufer von weiteren Taten abzuhalten. Streifenwagen sind mittlerweile mit Schutzwesten und Helmen ausgestattet. Bei der Polizei genauso wie in den Schulen gibt es zudem spezielle Alarm- und Ablaufpläne für den Ernstfall.