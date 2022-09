Fehlalarm - Großeinsatz der Polizei an Karlsruher Schule

per Mail teilen

An der Europäischen Schule in Karlsruhe ist kurz vor Mittag Amokalarm ausgelöst worden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort - bis klar war, dass es Fehlalarm war.

Der Großeinsatz an der Europäischen Schule in der Karlsruher Waldstadt ist beendet. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um einen Fehlalarm, der möglicherweise durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde. Die Ermittlungen laufen.

Zu keiner Zeit Hinweise auf Gefährdung

Nach Informationen der Polizei gab es zu keiner Zeit Hinweise auf eine Gefährdungslage. Dennoch habe man den Alarm ernst genommen und die Schule komplett durchsucht. Der Alarm war gegen 11:45 Uhr eingegangen, der Einsatz gegen 15 Uhr beendet. Viele der rund 800 Schülerinnen und Schüler hätten sich wie vorgeschrieben zunächst in ihren Klassenzimmern eingeschlossen, so ein Polizeisprecher. Im Laufe des Einsatzes wurde die Schule evakuiert.

Die Polizei war auch mit Spezialkräften im Einsatz. Zahlreiche Rettungskräfte waren ebenfalls an der Schule in der Karlsruher Waldstadt. Auch Betreuung für verängstigte Schülerinnen und Schüler wurde angeboten. Der Bereich um die Europäische Schule in Karlsruhe ist abgesperrt.