Klinikclowns treten in Radolfzell und Baienfurt auf

Am weltweiten "Tag des Lächelns" am Freitag machen die Klinikclowns auf ihre Arbeit aufmerksam - unter anderem in Radolfzell (Kreis Konstanz) und Baienfurt (Kreis Ravensburg).

Unter dem Motto "Bühne frei – für ein Lächeln" treten Klinikclowns in Radolfzell und Baienfurt am "Tag des Lächelns" auf, um für ihre Arbeit zu werben. Das teilt der "Dachverband Clowns in Medizin und Pflege" mit. Laut Mitteilung sorgen Klinikclowns für unbeschwerte Momente, für Lachen, Leichtigkeit und Lebensfreude - und lassen Krankheit, Schmerz oder Einsamkeit für eine Weile vergessen. Die Clowns des Ravensburger Vereins und des Vereins Lach-Falten in Radolfzell sind seit über zehn Jahren in vielen Kliniken, sozialen Einrichtungen sowie Senioren- und Pflegeheimen in der Region zu Gast.

SWR-Reporterin Tina Löschner berichtet über die Clown-Aktionen:

Kein Auftritt ohne rote Nase

Immer dabei haben die Klinikclowns ihre roten Nasen. Die tragen sie auch am Abend, wenn sie ab 19 Uhr im Universum-Nostalgiekino in Radolfzell auftreten und ab 18:30 Uhr im Hoftheater Baienfurt im Kreis Ravensburg. Dort wollen sie für ihre Arbeit, um Spenden und neue Vereinsmitglieder werben – und den Zuschauern ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wie es in einer Mitteilung heißt.

Die Clown-Vereine aus Radolfzell und Ravensburg gehören zum "Dachverband Clowns in Medizin und Pflege", dem nach eigener Aussage einzigen bundesweiten Zusammenschluss regional arbeitender Klinikclown-Vereine. Aktuell seien 19 Vereine Mitglied.

Klinikclowns erfreuen Kinder, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen

Die regelmäßigen Clownvisiten werden zum großen Teil von Spenden finanziert. Die Clowns sind im Einsatz bei Kindern in Krankenhäusern, Senioren in Altenheimen und auf geriatrischen und gerontopsychiatrischen Stationen, bei Menschen mit Beeinträchtigung, in der Palliativmedizin und im Hospiz. Der Dachverband wurde 2004 gegründet.