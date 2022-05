15-Jähriger aus der Ukraine tanzt in Ravensburg

Warm und feucht muss das Wetter sein, wenn der Spargel wachsen soll. 15 Zentimeter am Tag schafft so eine Stange bei optimalen Bedingungen. Und dann muss der Spargel schnell aus der Erde, bevor er oben rausguckt. Spargelstechen ist ein mühsames Geschäft. Meistens machen das Saisonarbeiter aus Osteuropa. Wir sind jetzt in der Spargelzeit eine Woche in Schwetzingen, wo der Spargel herkommt, der auch an europäischen Königshäusern verzehrt wird. Stechen tun ihn dort aber auch Rumänen und Bulgaren. mehr...