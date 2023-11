100 Jahre Kino in Bad Saulgau

Jürgen Burth führt das Kino in Bad Saulgau in vierter Generation. Seit 100 Jahren flimmern Bilder über die Leinwand. Es begann in einer Turnhalle - heute gibt es bequeme Sitze und Popcorn zu jedem Film.

Das Bad Saulgauer Kino zeigt seit einhundert Jahren Filme. Angefangen hat es mit einem Stummfilm in der Turnhalle. Dort hat der Urgroßvater des heutigen Betreibers Jürgen Burth den ersten Film gezeigt und selbst Klavier dazu gespielt. Alte Stummfilme, wie etwa von Charly Chaplin, können auf Anfrage noch immer auf dem Projektor aus den 1950er-Jahren gezeigt werden. Er funktioniert noch, nur einen Filmriss kann es dann und wann geben. Doch der wird geklebt und es kann nach wenigen Minuten weitergehen. Und so wurde es auch in früheren Zeiten gemacht, erzählt Jürgen Burth senior. Wenn der Film abgerissen ist, gab es eine Unterbrechung von ungefähr fünf Minuten. Man musste dann die beiden Stücke wieder aneinanderkleben und danach ging es weiter. Heute laufen alle Filme auf digitalen Projektoren in drei Sälen mit insgesamt 200 Plätzen. Am Eingang wecken unzählige verkleinerte Filmplakate Erinnerungen an besondere Kinoerlebnisse. Jürgen Burth hat sie selbst zusammengestellt - darunter befinden sich auch seine Lieblingsfilme. Das sind Filmplakate wichtiger und besonders erfolgreicher Filme, die ich selbst digital zusammengestellt habe. Die Wand kommt beim Publikum riesig an. Und noch eine Besonderheit gibt es im Kino: das Popcorn. Es gehört zwar in der Regel zu jedem Kino dazu. Das Bad Saulgauer Popcorn soll aber außerordentlich lecker sein. Das meinen Kunden genauso wie die Tochter des Kinobetreibers, Madita Burth, die selbst an der Rezeptur mitgewirkt hat. Die Kinobegeisterung ist längst auf die nächste Generation übergesprungen. Madita möchte einmal in die Fußstapfen ihres Vaters treten und das Kino mit der langen Tradition weiterführen.