Fast 200 Kinder unter 14 Jahren gelten in BW als vermisst

In Baden-Württemberg gelten derzeit 199 Kinder im Alter unter 14 Jahren als vermisst. Das teilte das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden mit. In den noch nicht geklärten Fällen seien neben Dauerausreißern auch Kindesentziehungen und unbegleitete Flüchtlingskinder erfasst, die aus ihren Unterkünften verschwunden seien, hieß es. Der Anteil der Kinderschicksale, die auch nach längerer Zeit nicht geklärt werden könnten, sei sehr gering. Deutschlandweit lag die Zahl der vermissten Kinder bei 1.609. Nach Angaben des BKA wurden in den vergangenen Jahren durchschnittlich etwa 15.700 Kinder und Jugendliche im Verlauf eines Jahres als vermisst gemeldet. Die Aufklärungsquote liege bei etwa 97 Prozent. Erfahrungsgemäß erledigt sich laut BKA die Hälfte der Vermisstenmeldungen innerhalb der ersten Woche.