Eigentlich hätte Maximilian Krah (AfD) gemeinsam mit den Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla die heiße Phase des Wahlkampfs für die Abstimmung am 9. Juni eröffnen sollen - stünde er nicht seit Wochen wegen Berichten über mögliche Verbindungen zu prorussischen Netzwerken und zu China in den Schlagzeilen. Wie reagiert die Partei beim Wahlkampfauftakt zur EU-Wahl in Donaueschingen?