per Mail teilen

Die ersten Züge mit Batterie-Hybrid-Antrieb in Deutschland sind ab heute im Ortenaukreis unterwegs. Bei der ersten offiziellen Betriebsfahrt zwischen Offenburg und Oberkirch war auch Landes-Verkehrsminister Hermann mit dabei.

Es sei ein "neues Kapitel in der Eisenbahngeschichte", so Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Montag vor der Eröffnungsfahrt des neuen Batteriehybridzugs der Firma Siemens Mobility. Vier solcher Züge kommen jetzt im Fahrgastbetrieb der Südwestdeutschen Landesverkehrs AG (SWEG) im Ortenaukreis zum Einsatz. Die Jungfernfahrt führte von Offenburg nach Oberkirch.