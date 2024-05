per Mail teilen

Nach dem sommerlichen Maifeiertag wird das Wetter in BW deutlich wechselhafter und allmählich kühler. Am Nachmittag kommt es teilweise zu heftigem Regen und stürmischen Böen.

Ab Donnerstagnachmittag müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg auf eine Menge Regen, starken Wind und Gewitter einstellen. Es werde ziemlich turbulent und brisant, sagt SWR-Wetterexperte Andreas Machalica. Das Ganze weitet sich in Baden-Württemberg von der Mitte und vom Südwesten allmählich Richtung Nordosten aus.

Am Nachmittag wird es dann generell ziemlich turbulent und brisant. Da können sich dann verbreiteter Regenschauer und Gewitter bilden, zum Teil mit Starkregen und auch mit stürmischen Böen.

Unwettergefahr in Teilen von BW

Bei heftigem Starkregen ist örtlich ein Niederschlag von 35 Litern pro Quadratmeter möglich. Vereinzelt kann es auch zu mehrstündigem Starkregen mit 40 bis 60 Liter pro Quadratmeter kommen. Außerdem können Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde und bis zu zwei Zentimeter große Hagelkörner auftreten.

Die Unwettergefahr gilt für die Regierungsbezirke Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen und soll bis in die frühen Morgenstunden am Freitag anhalten. Die Gefahr soll sich allerdings schon im Verlauf der Nacht abschwächen. Es gibt keine amtliche Unwetterwarnung.

So wird das Wetter am Wochenende in BW

Zwischen Donnerstag und dem Wochenende bleibt das Wetter in Baden-Württemberg generell wechselhaft. Allerdings fallen die Schauer voraussichtlich weniger kräftig aus als am Donnerstag. Stattdessen ziehen sie durch. Es kommt immer wieder zu längeren sonnigen Phasen oder solchen, in denen es zumindest trocken ist. Die Temperaturen liegen dann zwischen 12 und 18 Grad.

Sonntag geht's wieder Richtung 20 Grad.

Am Sonntag nähern sich die Temperaturen nach Einschätzung von SWR-Wetterexperte Andreas Machalica wieder der 20-Grad-Marke an, was für Anfang Mai normale Temperaturen seien.