Schärfere Gesetze und mehr Befugnisse für die Polizei - das will die Deutsche Polizeigewerkschaft in BW nach dem Anschlag von Magdeburg. Auch an Informationen mangele es häufig.

Nach dem Anschlag in Magdeburg verlangt die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPoIG) in Baden-Württemberg schärfere Sicherheitsgesetze und mehr Befugnisse. Der stellvertretende Bundesvorsitzende und BW-Landesvorsitzende der DPolG, Ralf Kusterer, kritisierte, die Polizeibehörden würden oft die notwendigen Informationen nicht bekommen und seien häufig sogar auf Hinweise von befreundeten ausländischen Geheimdiensten angewiesen. "Deshalb müssen wir in dem Bereich der Kommunikation und der Kommunikationsüberwachung deutlich zulegen."

Wir brauchen einen Wechsel vom Täter- zum Opferschutz. Hier muss auch die Politik handeln. Besuche der Tatorte alleine reichen nicht.

Videoüberwachung und Poller auf Weihnachtsmärkten

Für Kusterer ist es eine klare Aufgabe der Politik, Gesetzesänderungen zu veranlassen, sodass die Polizei wieder ihre Arbeit machen könne. Auch eine Videoüberwachung sei dringend geboten. "Es kann nicht sein, dass wir bei Vorfällen wie in Magdeburg auf private Handy-Filme angewiesen sind. Wir brauchen einen Wechsel vom Täter- zum Opferschutz. Hier muss auch die Politik handeln. Besuche der Tatorte alleine reichen nicht", so Kusterer.

Zu den vielerorts verschärften Sicherheitsvorkehrungen am Wochenende sagte Kusterer: "Wer in den letzten Tagen Feuerwehrfahrzeuge oder andere Fahrzeuge zum erweiterten Schutz von Weihnachtsmärkten aufgestellt hat, muss nachbessern." Mobile Polleranlagen wie die beim Weihnachtsmarkt in Stuttgart, seien eine gute Lösung. "Eine ideale Lösung sind festverbaute Poller, die man für Zulieferer und Rettungsdienste bei Bedarf öffnen kann", sagte der DPolG-Landesvorsitzende in Baden-Württemberg.

Mehr als 2.700 Polizeibeamte fehlen in BW

Nach Ansicht des Gewerkschaftsvorsitzenden fehlen in Baden-Württemberg 2.700 Polizeibeamtinnen und -beamte. "Wir können nicht überall stehen und schon gar nicht den Schutz bieten, den beispielsweise technische Anlagen bieten können." Ralf Kusterer fordert, dass Betreiber den technischen Schutz dringend ausweiten, damit sich die Polizei vermehrt dem "Innenschutz" zuwenden könne.

Die DPolG kritisierte generell fehlende Konsequenzen und politische Maßnahmen nach Amoktaten. Das hätten schon die Vorfälle in Mannheim und Solingen gezeigt. "Dabei gehe es auch um Videoüberwachung und gesetzliche Grundlagen der Vorratsdatenspeicherung. Aber auch um Rechtsanpassungen, um wirksam vorbeugend tätig werden zu können", so die Polizeigewerkschaft.

Nach Kritik: BW- und Bundespolitiker diskutieren Maßnahmen

BW-Innenminister Thomas Strobl (CDU) hält die Speicherung von Telekommunikationsdaten im Punkt Sicherheit und Terrorismus ebenfalls für dringend notwendig. Er forderte die Bundesregierung auf, hier noch tätig zu werden, damit es schnelle, gesetzliche Änderungen gebe.

Strobl lobte die aus seiner Sicht guten Sicherheitskonzepte der Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg. Am Wochenende hatte er sich ein Bild von der Sicherheitslage auf dem Weihnachtsmarkt in Stuttgart gemacht. In BW seien die Kräfteeinheiten dezent erhöht, die Poller hochgefahren worden und auch die Anti-Terror-Sperren stünden präventiv bereit, sagte Strobl. "Wir haben ein starkes und sehr konkretes Sicherheitskonzept für unsere Weihnachtsmärkte." Zudem gibt es laut eines Sprechers seines Innenministeriums heute trotz anhaltender Pensionierungswelle 300 mehr Polizistinnen und Polizisten als 2016.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) warf der FDP im "Spiegel" vor, weitergehende Gesetzesänderung zur inneren Sicherheit zu blockieren. "All diese Gesetzentwürfe von uns könnten sofort beschlossen werden, wenn Union und FDP sich dem nicht verweigern." FDP-Generalsekretär Marco-Buschmann warnte hingegen vor vorschnellen Schlüssen und einem "Überbietungswettbewerb um symbolische Maßnahmen". Auch SPD-Generalsekretär Matthias Miersch schloss sich der Warnung vor vorschnellen Schlüsseln und gesellschaftlicher Spaltung an.

Der baden-württembergische SPD-Innenpolitiker Lars Castellucci (Wahlkreis Rhein-Neckar) forderte nach dem Weihnachtsmarkt-Anschlag von Magdeburg eine konsequente Prüfung möglicher Versäumnisse von Sicherheitsbehörden. "Das muss jetzt minutiös nachvollzogen werden, warum wir da nicht vorher haben wachsam sein können", sagte Castellucci im ZDF-Morgenmagazin. Der Täter sei offenbar zuvor offenbar keinesfalls unauffällig gewesen.

Täter von Magdeburg möglicherweise psychisch krank

Die Hinweise auf eine gravierende psychische Erkrankung des Täters von Magdeburg verdichten sich, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr. Damit wird es unwahrscheinlicher, dass der Generalbundesanwalt in Karlsruhe die Ermittlungen zu der Todesfahrt über den Weihnachtsmarkt übernimmt. Der Generalbundesanwalt ist zuständig für Verfahren im Bereich des Staatsschutzes, also der politisch motivierten Kriminalität.