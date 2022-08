Dienstag, 23. August 2022

Das war der Dienstag in Baden-Württemberg

Rheinland-Pfalz untersucht ab Herbst Abwasser auf Coronaviren

17:55 Uhr

Rheinland-Pfalz will ab Oktober in vierzehn Kläranlagen untersuchen, wie viele Coronaviren sich im Abwasser befinden. Dieses sogenannte Abwasser-Monitoring ist ein ideales Frühwarnsystem und in vielen Ländern Europas bereits Standard. Deutschland hinkt dem allerdings hinterher.

EMA will über Booster-Impfstoff gegen Omikron-Variante sprechen

17:48 Uhr

Die Europäische Arzneimittelbehorde EMA hat eine Sondersitzung für den 1. September angekündigt. Dort soll über die Zulassungsanträge für Auffrischungsimpfungen gegen die Omikron-Variante des Coronavirus beraten werden. Sowohl der US-amerikanische Pharmahersteller Moderna wie auch der Partner des Mainzer Unternehmens BioNTech, Pfizer, wollen entsprechende Impfstoffe auf den Markt bringen. Großbritannien hat bereits Mitte August als erstes Land das Serum von Moderna zugelassen.

17:35 Uhr

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist um fast 5.000 gestiegen. Seit gestern wurden dem Landesgesundheitsamt 4.906 neue Fälle gemeldet (Stand 16 Uhr). Gleichzeitig ist die Sieben-Tage-Inzidenz um 10,1 gesunken auf jetzt 189,5 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Am vergangenen Dienstag hatte sie bei 238,1 gelegen. Mit 76 Corona-Fällen auf den Intensivstationen im Land gibt es einen weniger als gestern. 13 weitere Menschen starben an oder mit dem Coronavirus.

Kinderhilfe warnt vor Kürzungen freiwilliger Familienleistungen

14:20 Uhr

Die Deutsche Kinderhilfe hat sich für Freizeitangebote trotz Krisenzeiten ausgesprochen. Die Corona-Pandemie hatte Studien zufolge zu weniger Sport und höherem Körpergewicht bei Kindern geführt. Der Verein äußerte nun die Befürchtung, dass Kommunen wegen hoher Energiepreise an freiwilligen Leistungen wie dem Kultur- und Vereinsleben sparen könnten. "Sicherlich muss gespart werden, aber bitte nur maßvoll und so zurückhaltend wie möglich, gerade wenn es um Freizeitangebote für Kinder und ihre Eltern geht", mahnte am Dienstag in Berlin der Kinderhilfe-Ehrenvorsitzende Rainer Becker. Der Ehrenvorsitzende unterstrich außerdem die Bedeutung des Schutzes von Frauen und Kindern vor Gewalt. Dies sei staatliche Pflichtaufgabe, die oft von Vereinen geleistet werde.

12:35 Uhr

Im Streit mit den Ländern um die neuen Corona-Regeln für den Herbst hat der Bund einem Bericht zufolge Zugeständnisse gemacht. Nach Informationen des "RedaktionsNetzwerks Deutschland" (RND) geht es um das ursprüngliche Vorhaben, dass die Maskenpflicht in Innenräumen für Menschen entfallen soll, die vollständig geimpft sind und deren letzte Impfung weniger als drei Monate zurückliegt. Nach den Zugeständnissen müssen die Länder diese Regelung nun nicht mehr zwingend umsetzen. Sie wird in eine "Kann"-Regelung umgewandelt, berichtete das RND unter Berufung auf Koalitionskreise. Die "Kann"-Ausnahme soll demnach auch im Fall von genesenen Menschen gelten. Eine zwingende Ausnahme von der Maskenpflicht soll es weiterhin nur dann geben, wenn die Person frisch getestet ist.

10:15 Uhr

Bei Flügen in den Regierungsmaschinen der Luftwaffe ist Passagieren, die auf Corona getestet sind, das Tragen einer Maske freigestellt. "Der Bedarfsträger stellt für die Delegation sicher, dass Passagiere getestet sind. Das Tragen einer Maske wird nur noch empfohlen", sagte ein Sprecher der Luftwaffe auf Anfrage. Und: "Die Hygienemaßnahmen an Bord der Flugbereitschaft regelt ein Geschwaderbefehl. Dieser berücksichtigt die aktuelle Situation und wird ständig fortgeschrieben." Die Flugbereitschaft sei in einem ständigen Austausch mit zuständigen Fachleuten, um auf Lageänderungen zu reagieren. Während der Kanada-Reise von Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sorgten Aufnahmen von Bord des Regierungsflugzeugs für Kritik. Habeck sowie zahlreiche Journalisten und Journalistinnen sind darauf ohne Maske zu sehen. Voraussetzung für die Mitreise im Flugzeug war ein negativer PCR-Test, der bei Abflug höchstens 24 Stunden alt sein durfte.

9:55 Uhr

Die Inflation zehrt dem Ifo-Institut zufolge die in der Pandemie angehäuften zusätzlichen Ersparnisse der Deutschen auf. "Die Sparpolster aus der Corona-Zeit sind bei vielen Haushalten nunmehr abgeschmolzen", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser zu der aktuellen Analyse der Bankbilanzen. Gleichzeitig dürften die Verbraucherpreise weiter kräftig steigen. "Damit wird der private Konsum im weiteren Verlauf des Jahres als Konjunkturmotor in Deutschland leider ausfallen", schlussfolgerte der Konjunkturchef. Die Einlagen der privaten Haushalte bei Banken in Deutschland sind zwischen dem zweiten Quartal 2020 und dem ersten Quartal 2021 kräftig angeschwollen. Der Grund: Reisen, Restaurantbesuche und andere Freizeitaktivitäten waren auf Grund der Pandemie nicht oder nur eingeschränkt möglich. Doch diese sogenannten Überschusseinlagen seien bis zum Ende des ersten Quartals 2022 fast vollständig abgebaut. Und im Frühjahr habe sich diese Entwicklung in beinahe unverändertem Tempo fortgesetzt, so Wollmershäuser.

Bayern will Änderungen an Vorlage zu Infektionsschutzgesetz

8:45 Uhr

Einen Tag vor der geplanten Kabinettssitzung zu den Corona-Schutzmaßnahmen für den Herbst hat Bayern Änderungen an der Vorlage der Koalition verlangt. Gefordert werden unter anderem Anpassungen bei der Maskenpflicht und klarere Angaben, wann die Länder weitergehende Maßnahmen ergreifen sollen. "Noch haben wir keine Signale aus Berlin erhalten, dass die berechtigte Kritik der Länder berücksichtigt wird", sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) der "Rheinischen Post". "Wenn die Bundesregierung stur an ihrem Entwurf festhält, kann sich der Kanzler künftig seine Äußerungen über ein angeblich 'gemeinsames Projekt' sparen", so der Minister. Am Mittwoch soll das Kabinett eine Vorlage zum neuen Infektionsschutzgesetz beschließen. Ende September läuft das bisherige Gesetz aus, das die rechtliche Grundlage für Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie bildet.

3:48 Uhr

In Deutschland liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von heute Morgen bei 288,5. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI demnach zuletzt 60.411 Corona-Neuinfektionen. Außerdem wurden innerhalb eines Tages im Zusammenhang mit dem Virus 146 weitere Todesfälle verzeichnet. Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Vergleiche der Daten sind wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich.

Dienstag, 23. August 2022