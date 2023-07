Nah bei den Menschen sein - das will die Campingkirche in Schellbronn (Enzkreis). Am Sonntag ist sie gestartet in einem blauen Zelt, direkt am Campingplatz. Besonders Urlauber und Urlauberinnen sollen hier für ein paar Sommerwochen die Möglichkeit bekommen, mit der Kirche in Kontakt zu treten.