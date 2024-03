Bundesliga: Böbligen-Bingen

per Mail teilen

Die Tischtennis-Frauen der SV Böblingen empfangen die TTG Bingen/Münster-Sarmsheim.Es ist das 413. Bundesliga-Spiel der SVB und das letzte Heimspiel der regulären Saison. Bekanntlich haben die Verantwortlichen die Sportvereinigung zum Saisonende aus den Bundesligen 1 bis 3 abgemeldet, es wird also höchstwahrscheinlich das letzte hochklassige Heimspiel für absehbare Zeit sein. Die SVB hat allerdings noch eine kleine Chance, Play-off-Platz sechs zu erreichen und somit noch eine weitere Heimpartie auszutragen. Bei drei Punkten Rückstand und nur noch zwei ausstehenden Spielen ist die Chance aber nur theoretischer Natur.

Insgesamt 25 Jahre war die SV Böblingen erstklassig, so lange wie kein anderes Team in der Geschichte der einteiligen 1. Liga.