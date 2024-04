Die Pläne zum Jobabbau bei Bosch erhitzen schon lange die Gemüter. Nun heißt es vom Konzern, man sei offen, weniger Personal abzubauen. Die Kosten aber müssten trotzdem dauerhaft sinken.

Der angekündigte Stellenabbau beim Stuttgarter Technologiekonzern Bosch könnte geringer ausfallen, als zunächst geplant. Bosch-Arbeitsdirektor Stefan Grosch sagte heute, man sei offen für Alternativen, um den Personalabbau geringer zu gestalten.

Voraussetzung sei aber weiterhin, dass die Kosten im Unternehmen dauerhaft gesenkt werden könnten. Um nachhaltig wettbewerbsfähig zu bleiben, komme man um einen gewissen Abbau von Stellen nicht vollständig herum. Das sichere "letztlich auch die Beschäftigung am Standort Deutschland", so Grosch.

700 Millionen für Aus- und Weiterbildung Beschäftigter

Wie alternative Sparmaßnahmen konkret aussehen könnten, ließ der Konzern allerdings zunächst offen. Man habe sich aber nun mit dem Gesamtbetriebsrat auf einen gemeinsamen Fahrplan für die laufenden Verhandlungen geeinigt, hieß es von Bosch. Das Unternehmen habe zugesagt, bis 2027 insgesamt rund 700 Millionen Euro in die Ausbildung und Qualifizierung seiner Mitarbeitenden in der Mobilitätssparte in Deutschland zu investieren. In diesem und im kommenden Jahr sollen dazu weitere vier Milliarden Euro in Maschinen und Anlagen sowie in Forschung und Entwicklung fließen. Das sei ein Bekenntnis zum Standort Deutschland. Betriebsrat und Gewerkschaft waren zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Forderungen der Beschäftigten dringen offenbar durch

In den vergangenen Monaten waren mehrmals Pläne von Bosch bekanntgeworden, weltweit Stellen zu streichen. Das sollte sozialverträglich, ohne betriebsbedingte Kündigungen ablaufen, hieß es. Über alle Geschäftsbereiche hinweg war von insgesamt rund 7.000 Arbeitsplätzen die Rede, davon rund 3.200 in der Autozulieferung.

Gegen die Pläne hatten dem Betriebsrat zufolge im März bundesweit rund 25.000 Beschäftigte protestiert. Die Protestierenden forderten unter anderem, in direkten Gesprächen zwischen Management und Betriebsrat über Alternativen zum Stellenabbau zu verhandeln.