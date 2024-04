Ab dieser Woche ist in Baden-Württemberg vorerst Schluss mit dem Sommerwetter. Stattdessen erwarten uns kalte Luft und Regen - und damit "typisches Aprilwetter".

Nach einem weiteren sonnigen und warmen Wochenende müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg wieder an typisches Aprilwetter gewöhnen. Windig und teils stürmisch wird es bereits am Montag, zeitweise regnet es oder es ziehen Schauer über die Region. Ab dem Nachmittag schließt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch landesweit einzelne Gewitter nicht aus. Es gebe starke bis stürmische Böen mit rund 70 Stundenkilometern, auf einzelnen Schwarzwaldgipfeln sogar orkanartige Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern. Die Temperaturen liegen am Montag noch zwischen 13 und 19 Grad, kühlen aber in der Nacht auf Dienstag stark ab.

"Typisch Aprilwetter": Verschiedene Luftmassen bestimmen die Jahreszeit

Ab Dienstag wird es dann vergleichsweise kalt in Baden-Württemberg. Die Temperaturen erreichen höchstens zwischen 5 und 13 Grad bei stark bewölktem Himmel. Auch im Verlauf der Woche steigen die Temperaturen vielerorts nur knapp über die 10-Grad-Marke.

Die Sommereuphorie der letzten Wochen dürfte damit wohl gedämpft werden -ungewöhnlich ist diese Entwicklung laut SWR-Wetterexperte Andreas Machalica aber nicht. "Die nächsten Tage bilden das klassische Aprilwetter ab - ein ständiger Wechsel zwischen Sonne, Schauern, Gewitter und im Bergland sogar Schneeschauern".

Auch der große Temperatursturz in der nächsten Woche sei für den April typisch, denn besonders jetzt sei es für das Wetter entscheidend, aus welcher Richtung Luftmassen zu uns strömen. "Während die Luft aus dem Süden schon sommerliche Temperaturen mit sich bringt, ist es im Norden um Skandinavien teilweise noch sehr kalt. Eine solche Polarluft kommt gerade zu uns", so der Wetterexperte. Diese könne in den nächsten Tagen, bei klarem Himmel, sogar für Nachtfrost sorgen. Laut dem Wetterexperten könnte es Freitagnacht dazu kommen.

Frühes Sommerwetter war "außergewöhnlich"

Die warmen Tage um den Anfang des Monats waren laut Machalica alles andere als typisch. Noch nie hätte es so früh wie in diesem Jahr so heiße Tage gegeben. Bereits am 6. April wurden in Baden-Württemberg mancherorts 30 Grad erreicht.

Damit reihen sich die warmen Tage im April in eine bereits länger andauernde Wärmeperiode ein: Bereits im Februar und März erreichten die Temperaturen im Land Rekordwerte. "Seit Mitte Januar waren die Temperaturen der eigentlichen Jahreszeit oft ein paar Wochen voraus. Nun starten wir wieder in eine kältere Phase", so Machalica.

Die verfrühte warme Phase hatte in den vergangenen Wochen auch zu einem früheren Start der Pollensaison geführt. Rund 12 Millionen Menschen in Deutschland sind laut Zahlen des Robert-Koch-Instituts von Heuschnupfen betroffen.

Wetterexperte: Ende des Monats könnte es wieder wärmer werden

Bereits Ende der Woche soll ein Tiefdruckgebiet immerhin für einen kleinen Temperaturanstieg sorgen. Regnerisch wird es aber wohl trotzdem bleiben. Sommerliche Temperaturen über 20 Grad vermutet SWR-Wetterexperte Machalica jedoch erst wieder gegen Ende des Monats.