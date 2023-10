Mit einem teuer erkauften Auswärtssieg für die zweite Mannschaft des SC Freiburg kommen wir zum Sport: Am 10. Spieltag der 3. Liga gewann der SC mit 1:0 in Lübeck. Die Freude beim Tabellenvorletzten über den erst zweiten Saisonsieg hielt sich nach Spielende allerdings in Grenzen.