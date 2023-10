In Weingarten im Kreis Ravensburg ist am Sonntagnachmittag der zweitägige Parteitag der Grünen in Baden-Württemberg zu Ende gegangen. In ihren Reden haben sich Bundes-Co-Vorsitzende Ricarda Lang und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir auch mit den Wahlergebnissen vom vergangenen Sonntag auseinandergesetzt, bei der die AfD punkten konnte. Man müsse die Partei inhaltlich stellen.