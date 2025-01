Upcycling: Wie Sie Ihren Weihnachtsbaum nach dem Fest verwerten können

Wir geben Tipps, wie Sie ihren Weihnachtsbaum verwerten können. Aus den Nadeln, den Ästen und dem Stamm kann man einiges machen: Badesalz, Kleiderhaken bis hin zum Eierhalter.

Für die meisten ist der Tag nach dem Dreikönigstag der Stichtag, an dem der Weihnachtsbaum abgeschmückt wird. Christbaumkugeln, Anhänger und Lichterketten werden in ihren Schachteln verstaut und übrig bleibt ein Weihnachtsbaum-Gerippe. Das fliegt dann auf die Straße oder landet an einer Sammelstelle für ausgediente Weihnachtsbäume. Eigentlich traurig, hat uns der Baum an den Feiertagen doch viel Freude bereitet.

So einen Tannenbaum kann man nach den Feiertagen auch nachhaltig nutzen. Voraussetzung ist allerdings, dass es sich um einen Öko-Weihnachtsbaum handelt, der keine Schadstoffe enthält.



Badezusatz aus Tannennadeln

Tee aus Tannennadeln

Für Gärtner: Schnecken mit Tannennadeln abwehren

Mit Tannenzweigen Pflanzen vor Frost schützen

Kleiderhaken aus Tannenholz

Tannenbaum upcyceln und Schneebesen basteln

Aus Holzscheiben Holzknöpfe machen

Holz vom Weihnachtsbaum für Eierhalter verwerten

Deko für Ostern aus Holzscheiben

Den Kaminofen mit dem Weihnachtsbaum heizen

Aus Ästen und Stamm Mulch für den Garten machen

Was kann man aus Tannennadeln machen?

Die Tannennadeln eignen sich wegen ihrer ätherischen Öle sehr gut als Badezusatz für ein Entspannungs- oder Erkältungsbad. Vorausgesetzt sie stammen von ungespritzten Bäumen mit Bio-Siegel.

So einen Badezusatz kann man ganz einfach herstellen. Einfach einige Äste vom Baum abschneiden und die Nadeln abzupfen. Für ein Vollbad reichen etwa 150 - 200 Gramm Tannennadeln. Die Nadeln kann man in einem Topf mit einem Liter Wasser aufkochen und dann zehn Minuten köcheln lassen. Den Sud durch ein Sieb ins Badewasser gießen.

Wenn Sie ein Badesalz herstellen wollen, dann zerkleinern Sie die Nadeln. Mit einem elektrischen Zerkleinerer geht es blitzschnell. Die zerkleinerten Tannennadeln vermischen Sie mit grobem Meersalz und füllen es in Gläser ab.

Aus Tannennadeln lässt sich auch Tee machen. Damit er auch gut schmeckt kommen noch weitere Zutaten hinzu: Getrocknete Orangenschalen und Gewürze. Probieren Sie das Rezept hier unten doch mal aus.

Schnecken mögen es nicht, wenn es stachelig ist. Deshalb kann man gefährdete Pflanzen im Garten mit Tannennadeln schützen. Dafür muss man den Boden rund um die Pflanze großzügig mit den Nadeln bestreuen. Dann meiden die Schnecken die Stelle.

Was kann man mit den Zweigen des Christbaums machen?

Tannenzweige sind ein guter Winterschutz für Beete und Pflanzen. Mit den Ästen können Sie Rosen oder Frühblüher wie Narzissen und Schneeglöckchen zusätzlich vor Frost schützen.

Mit den Überresten eines ausgedienten Christbaums kann man auch kreativ werden. Wie wäre es mit Kleiderhaken für die Wand, die mit Filz zu einer dekorativen Schnecke werden?

Dem Schneebesen sieht man es wirklich nicht an, was er in seinem vorherigen Leben war. Abgeschliffen sehen die Äste schon gleich ganz anders aus und sie lassen sich offenbar gut formen.

Von den kleineren Ästen kann man kleine Holzscheiben absägen und mit einem Holzbohrer lassen sich Löcher ganz einfach in die Scheiben bohren.

Was kann man aus dem Stamm des Weihnachtsbaums machen?

Mit dem entsprechenden Werkzeug kann man aus den Baumscheiben des Weihnachtsbaumes schicke Eierhalter machen.

Warum nach Weihnachten nicht schon an Ostern denken? Aus dem Mittelteil des Stammes lassen sich mittelgroße Baumscheiben sägen und die kann man mit Draht, Perlen und einem schwarzen Stift in süße Osterhasen verwandeln.

Wenn Sie einen Kamin oder einen Kaminofen haben, dann nutzen Sie doch einfach das Holz von Ihrem Weihnachtsbaum. Das muss natürlich noch eine Weile trocknen, bis Sie es verfeuern können, aber so haben Sie immerhin etwas Brennholz umsonst.

Wenn Sie einen Häcksler haben, können Sie die Äste und den Stamm Ihres Weihnachtsbaumes zu Mulch verarbeiten und für den Garten verwerten. Damit es einfacher geht, zerkleinern Sie vorher den Baum. Mit dem Mulch können Sie Ihre Blumenbeete bedecken. So entsteht weniger Unkraut und der Boden wird vor zu schnellem Austrocknen bewahrt. Mit Mulch können Sie auch Gartenwege anlegen.

Ansonsten sollten Weihnachtsbäume an bestimmten Sammelstellen richtig entsorgt werden, frei von Kugeln und Lametta.