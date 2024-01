So können Sie Ihren Weihnachtsbaum entsorgen

Die Weihnachtszeit ist vorbei, es bleibt nur die Frage: Wohin mit dem Tannenbaum im Wohnzimmer? Wer holt ihn ab, wo kann man ihn entsorgen? Ein Überblick für die Region Neckar-Alb.

Die Weihnachtszeit ist vorbei. Jetzt stellt sich die Frage: Wohin mit dem Weihnachtsbaum? Am Samstag, 13. Januar 2024, sammeln viele Einrichtungen und Vereine die Tannen ein. Wer will kann seinen Baum bei Grüngutsammelstellen oder auf dem Häckselplatz abgeben. Überall gilt zu beachten: Damit der Baum verwertet werden kann, müssen Weihnachtsschmuck und Kerzenwachs komplett entfernt werden, weil die alten Nadelbäume häufig recycelt und zu Kompost oder Hackschnitzeln verarbeitet werden.

Gekennzeichnete Altglascontainer in Reutlingen

Die Stadt Reutlingen bietet mehrere Varianten, die Weihnachtsbäume kostenlos abzugeben. In der zweiten und dritten Januarwoche können sie an Altglascontainern abgelegt werden, die mit "Christbaum" gekennzeichnet sind. Alternativ können die ausgedienten Tannen seit diesem Montag zum städtischen Häckselplatz in Betzingen gebracht werden. Am Samstag sammeln soziale Einrichtungen oder Vereine wie die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg die Weihnachtsbäume ein - meist gegen eine kleine Spende. Wer seinen Baum nicht rechtzeitig entsorgt bekommt, kann ihn auch selbst zerkleinern und über die Biotonne entsorgen.

CVJM und EJW Tübingen sammeln Bäume ein

Auch in Tübingen werden am Samstag zwischen 8 und 18 Uhr Tannenbäume eingesammelt. Das Evangelische Jugendwerk (EJW) und der CVJM Tübingen kümmern sich um die Sammlungen. Allerdings werden nur vorab angemeldete Bäume mitgenommen. Die Anmeldung erfolgt im Internet oder telefonisch unter 07071 6398316. Die Bäume sollten gut sichtbar mit Namenszettel an die Straße gestellt werden. Für die Abholung bittet der CVJM um eine Spende von 3 Euro. Alternativ kann man das ausrangierte Nadelgrün über einen der Tübinger Häckselplätze entsorgen.

Sigmaringen: Begrenzte Kapazitäten auf den Wertstoffhöfen

Ebenfalls am Samstag findet in der Stadt Sigmaringen die alljährliche Christbaumaktion der Pfadfinder statt. Die Tannen sollten vor 8 Uhr morgens gut sichtbar an die Straße gelegt werden. Die Pfadifinder klingeln nicht mehr an der Haustür, sondern sammeln die Bäume nur noch mit Fahrzeugen am Straßenrand ein. Eine Abgabe ist im gesamten Landkreis Sigmaringen auch auf den Wertstoffhöfen über die Container für holziges Grüngut möglich.

Aufgrund der begrenzten Aufnahmemenge bittet die Kreisabfallwirtschaft darum, die Bäume möglichst erst Mitte bis Ende Januar zum Wertstoffhof zu bringen und vorab kleinzusägen.

Zollernalbkreis und Landkreis Tuttlingen

Im Zollernalbkreis können die Bäume bei den Wertstoffzentren kostenlos entsorgt werden. Diese sind an Werktagen wie üblich geöffnet. Außerdem kann man die Tannen auf den Grüngutsammelplätzen des Landkreises sowie der Städte und Gemeinden abgeben. In vielen Städten des Zollernalbkreises sammeln zudem Vereine die alten Bäume gegen eine kleine Spende ein. In der Stadt Geislingen kümmert sich etwa die Spielvereinigung Binsdorf um die Sammlung.

Im Landkreis Tuttlingen sind am Samstag alle Grünschnittannahmestellen und Grünguthöfe zur Abgabe von Christbäumen geöffnet. Nach dem 13. Januar können die Bäume nur noch an den Wertstoffhöfen in Aldingen, Geisingen, Mühlheim, Tuttlingen und Wehingen abgegeben werden. Die Öffnungszeiten der Annahmestellen sind im Internet zu finden.