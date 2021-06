Rheinhessen wird auch das "Land der 1.000 Hügel" genannt. Davon gibt es auf der Tour durchs Aulheimer Tal einige. Der familienfreundliche Rundwanderweg in der Rheinhessischen Schweiz führt durch Weinberge, Wald und Wiesen und läuft sich gut zu jeder Jahreszeit.

Wo ist der Wanderweg?

Das Aulheimer Tal liegt südlich der rheinhessischen Weinbaugemeinde Flonheim. Sie können dort in die Tour einsteigen (Parkplatz an der Adelberghalle). Auch in Bornheim und Lonsheim kommen Sie auf den Wanderweg. Alternative: An der Geistermühle liegt ein großer Parkplatz direkt an der Route.

Die Rheinhessische Schweiz wird durch den Weinbau geprägt. SWR Stefan Nink

Wie komme ich hin?

Mit dem Auto fahren Sie über die A61 oder 63 bis Ausfahrt Flonheim und dann zum Parkplatz an der Adelberghalle. Oder auf der L407 bis zum Wanderparkplatz an der Geistermühle. Mit dem ÖPNV ist Flonheim nur Montag bis Freitag erreichbar: erst bis zum Bahnhof in Alzey und von dort mit dem Bus 446 bis Flonheim.

Hiwweltour Aulheimer Tal: ausführlicher Tourenplaner mit Kommentaren von Wanderern

Wie anspruchsvoll ist die Wanderstrecke?

Nicht sehr. Natürlich sind 13,3 Kilometer ein gutes Stück. Weil der Weg aber nur an einer einzigen Stelle etwas steiler wird, ansonsten aber sanft zwischen den Hügeln der Rheinhessischen Schweiz verläuft, zählt diese Hiwweltour eher zu den einfachen Strecken der Region. Und Möglichkeiten zum Rasten und Ausruhen mit tollen Panoramen gibt es immer wieder. Bei Nässe kann es dort aber auch mal rutschig werden!

SWR Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH/Dominik Ketz

Für wen ist die Rundwanderung geeignet?

Eigentlich für alle, auch für Familien. Die Wanderung lässt sich auch zu jeder Jahreszeit gut laufen. Im Sommer braucht man für die längeren Passagen über die Felder allerdings unbedingt Sonnenschutz. Oder man geht erst später los: Das Abendlicht über Wiesen und Weinbergen ist ganz bezaubernd!

Hiwweltouren Hiwwel ist rheinhessischer Dialekt und heißt auf Hochdeutsch Hügel. Die "Hiwweltouren" sind neun zertifizierte Rundwanderwege durch die Weinregion Rheinhessen.

Welche Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten gibt es entlang der Strecke?

Flonheim ist ein hübscher Weinort mit vielen historischen Gebäuden, guter Gastronomie und einem berühmten Wahrzeichen: Der Trullo in den Weinbergen ist ein weißes Häuschen mit spitz zulaufendem Dach, wie man es aus der italienischen Region Apulien kennt. Erbaut wurde es Mitte des 18. Jahrhunderts wahrscheinlich von italienischen Gastarbeitern, die in den Steinbrüchen der Region ihr Geld verdienten.

In den Weinbergen hinter Flonheim steht der Aussichtsturm Bornheim. Von hier aus lassen sich wunderbare Ausblicke über das Aulheimer Tal genießen. Pressestelle Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH/Dominik Ketz

Anschließend kommt man auf der Hiwweltour noch an weiteren Türmen vorbei: Vom Aussichtsturm auf der Hemm kann man an klaren Tagen zwanzig rheinhessische Gemeinden sehen. Am Bornheimer Turm gibt es im Sommer – unter normalen Umständen - einen Weinprobierstand der Flonheimer Winzer.