Diese Rundwanderung über die Hügel (Hiwwel) Rheinhessens ist wunderbar geeignet, um einen halben Tag an der frischen Luft zu verbringen. Die Tour ist familienfreundlich, bietet einen tollen Panoramablick und abwechslungsreiche Heidelandschaft.

Wo ist der Wanderweg?

Die Hiwweltour Heideblick verläuft südlich von Neu-Bamberg und Siefersheim in Rheinhessen und führt durch Naturschutzgebiete, Weinberge und vorbei an einem Stück Heide, wie man sie sonst eher aus Norddeutschland kennt. Los geht es an den Wanderparkplätzen in Siefersheim („Am Gänsborn“) oder am Parkplatz an der „Kleinen Hexe“ etwas außerhalb von Neu-Bamberg.

Wie komme ich hin?

Mit dem Auto über die A61 bis zur Ausfahrt Gau-Bickelheim, dann über die B420 bis Wöllstein und auf der L400 bis Siefersheim zum Parkplatz "Am Gänsborn". Mit dem ÖPNV kann man Siefersheim nur montags bis freitags erreichen - ab dem Bahnhof in Bad Kreuznach mit der Buslinie 226.

Wie anspruchsvoll ist die Wanderstrecke?

Die Hiwweltour Heideblick ist knapp 10 Kilometer lang und dauert ca. drei Stunden. Die Wanderung ist leicht. Hin und wieder geht es für ein paar Minuten etwas bergauf (oder bergab), die meiste Zeit aber wandert man auf Weinbergwegen mehr oder weniger eben dahin. Außerdem gibt es immer wieder Bänke zum Ausruhen und In-die-Landschaft-Schauen: Die tollen Panoramen sind ein großer Pluspunkt auf der Strecke!

Für wen ist die Rundwanderung geeignet?

Eigentlich für alle, auch für Familien. Und auch zu jeder Jahreszeit. Allerdings führt die Strecke nur für einen kurzen Abschnitt durch schattigen Wald und verläuft ansonsten unter freiem Himmel. Für sehr heiße, sehr windige oder sehr regnerische Tage sucht man sich besser eine Alternative.

Welche Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten gibt es entlang der Strecke?

Die Burgruine in Neu-Bamberg – oben auf einem Hügel, mit der Kirche gleich nebendran – ist ein toller Fotostopp. Am anderen Ende der Strecke ist der Ajaxturm bei Siefersheim sowas wie ein Wahrzeichen der Region. Oberhalb von Neu-Bamberg wandert man durch eine bezaubernde Heidelandschaft, in der knorrige Birken stehen und markante Felsen liegen. In der Sommersaison kann man in der „Winzeralm“ ein Glas Wein aus der Region probieren – und dabei einen sensationellen Panoramablick genießen.

