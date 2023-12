per Mail teilen

Frisch, fruchtig und das perfekte Dessert: selbst gemachtes Zitroneneis mit Ananas, mariniert in Rum. Dazu ein Pesto aus Zucker und Minze. Einfach verführerisch – probieren Sie unser Rezept!

Koch/Köchin: SWR4 Moderatorin Corinne Schied

Zutaten für das Dessert

500 g griechischer Joghurt

2 – 3 Bio-Zitronen

50 ml Honig

Zitronenmelisse oder Minze

1 EL Rohrzucker

Ananas

2 cl Rum

Rohrzucker

Zubereitung: Zitroneneis selbermachen

Den Abrieb von zwei Zitronen beiseite stellen. Die Zitronen auspressen. Etwa 120 ml davon mit dem Joghurt, dem Honig und dem Abrieb der Zitronen verrühren. Eine Stunde kühl stellen.

Die Masse in der Eismaschine 30 Minuten zu Eis verarbeiten. Oder in einer flachen Schüssel mit Deckel für etwa zwei Stunden in das Tiefkühlfach stellen. Dann alle 30 Minuten mit dem Schneebesen durchrühren.

In der Zwischenzeit die Ananas schälen, links und rechts vom Strunk runterschneiden und in möglichst dünne Scheiben oder mundgerechte Stücke schneiden.

In einem Mixer die Minze mit dem Rohrzucker zu einer Art Minzpesto vermischen.

Zitroneneis mit Ananas: Das Dessert perfekt anrichten

Auf flachen Tellern jeweils ein paar Ananasstücke verteilen, mit etwas Rohzucker und Rum marinieren. Das Zitroneneis mit dem Eisportionierer auf der Ananas anrichten und mit etwas Minzpesto dekorieren.

Am Besten servieren Sie das Eis sofort. Dann ist es schön cremig: Reste können Sie auch einfrieren, allerdings muss das Eis nach dem Entnehmen erst 30 Minuten antauen.

