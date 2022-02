per Mail teilen

Koch/Köchin: Michael Hörhammer, Lohnsfeld

SWR Angela Böhmer

Zutaten:

Vorteig:

100 ml Wasser (Zimmertemperatur)

42 g Hefe

110 g Weizenmehl Type 550

Hauptteig:

252 g Vorteig

110 g Weizenmehl Type 550

25 g Zucker

30 g Butter

1 Prise Salz

Butterstreusel:

125 g Butter (Zimmertemperatur)

125 g Zucker

250 g Weizenmehl Type 550

Vanillepudding:

500 ml Milch

40 g Zucker

35 g Puddingpulver

Zubereitung:

Vorteig: Wasser, Weizenmehl und Hefe in eine Schüssel geben und mit einem Schneebesen oder Handrührer etwa fünf Minuten rühren. Es entsteht ein weicher, fast flüssiger Vorteig. Diesen anschließend 15 Minuten bei Raumtemperatur stehen lassen.

Butterstreusel: Während der Vorteig ruht, nutzen wir die Zeit um die Butterstreusel herzustellen. Dafür verrühren wir Butter und Zucker miteinander, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Anschließend das Weizenmehl dazugeben und mit den Handflächen das Butterzuckergemisch und das Weizenmehl ineinander reiben, bis sich die Zutaten zu Butterstreusel verbunden haben. Nicht zu lange, sonst gibt es Mürbteig. Dann kühl stellen.

Vanillepudding: 450 ml Milch zum Kochen bringen (Achtung: Kocht schnell über!) Anschließend 50 ml Milch mit dem Zucker und dem Puddingpulver verrühren. Diese Mischung in die kochende Milch geben und unter Rühren einmal aufkochen. Anschließend abkühlen lassen.

Hauptteig: Jetzt geben wir den Vorteig und die restlichen Zutaten zusammen und kneten diese vorzugsweise mit der Küchenmaschine gut aus. Der Hefeteig ist fertig, wenn man ihn auseinander ziehen kann, ohne dass er reißt. Danach rundwirken. Zum Gehen den Teig in eine Schüssel legen, mit einem Küchentuch abdecken und für 15 Minuten an einen warmen Ort stellen.

26-er Kuchenform gut ausfetten. Den Teig mit dem Nudelholz gleichmäßig ausrollen und in die Form geben. Abdecken und wieder 15 Minuten gehen lassen. Anschließend mit den Butterstreusel den Rand ausstreuen.

Den Vanillepudding gleichmäßig auf dem Teig verteilen. Er sollte nicht an den Rand kommen. Die restlichen Butterstreusel auf den Vanillepudding geben. Den Kuchen 35 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen.

Backofen auf 190 °C Umluft vorheizen. Eine Metallschüssel (oder Backblech) mit in den Ofen stellen. Den Streuselkuchen in den Backofen stellen, eine Tasse Wasser in den Metallbehälter geben und die Backofentür gleich schließen. Nach 25- 30 Minuten sollte der Kuchen goldbraun gebacken sein.

Tipps von SWR4 Kochexpertin Eva Eppard Backen richtet sich auch nach der Jahreszeit, aber es gibt natürlich Klassiker, die das ganze Jahr schmecken!

