Eine Radtour durch Oberschwaben - die "Fuhrmanns-Tour"

Von der historischen Altstadt in Mengen im Landkreis Sigmaringen aus entlang an Seen, der Donau, einem Schloss und einem Wildpark. Eine Fahrradtour durch Oberschwaben, die abwechslungsreicher kaum sein könnte.

Die "Fuhrmanns"-Tour auf einen Blick Länge der Rundtour: etwa 29 Kilometer Höhenunterschied: rund 100 Höhenmeter Schwierigkeit: für Familien geeignet

Die "Fuhrmanns-Tour" - Start

Wir starten in der Fuhrmannsstadt Mengen. Die Stadt hat den Beinamen, da sie im Mittelalter ein wichtiger Knotenpunkt war. Unsere Route führt zunächst zur Zielfinger Seenplatte. An heißen Tagen ist ein Sprung ins kühle Nass am Strandbad möglich.

Wunderschön und natürlich auch erfrischend - die Zielfinger Seenplatte. SWR Heike Leven / Stadtverwaltung Mengen

Zwischenstopp - Schloss Hohenzollern in Sigmaringen

Anschließend führt die Route durch schattige Wälder, hier sollte man einen Stopp am fürstlich-hohenzollerischen Wildpark Josefslust einplanen. Weiter geht es nach Sigmaringen mit seinem imposanten Schloss, das man sich unbedingt anschauen sollte.

Das Schloss in Sigmaringen ist nicht nur von außen wunderschön. Man kann das Schloss auch bei Touren von innen erkunden. SWR Heike Leven / Stadtverwaltung Mengen

Ziel - die Altstadt von Mengen

Der Rückweg führt entlang der Donau über Sigmaringendorf und Scheer bis zurück zum Startpunkt in die historische Mengener Altstadt.

Eine familienfreundliche Radtour mit leichtem Anstieg

Der Höhenunterschied beträgt nur rund 100 Meter. Gefahren wird zum überwiegenden Teil auf breiten Wegen aus Asphalt und Schotter. Die Strecke ist aufgrund der Länge und der nur geringen Höhenunterschiede gut geeignet für alle, die eine gemütliche Radtour machen möchten, insbesondere für Familien und Kulturinteressierte.

Wer möchte, kann die Tour auch direkt vom Wohnmobilstellplatz an den Zielfinger Seen starten. Für Kinder, die selbst nach der Radtour noch Energie haben, gibt es beim Bootshaus in Sigmaringen sowie im Schillergarten in Mengen einen Abenteuerspielplatz zum Austoben.

Hier sehen Sie den Streckenverlauf im Detail. SWR Heike Leven / Stadtverwaltung Mengen

Anreise

Mit dem Auto über die Bundesstraßen B311 oder B32. Parken kann man am Bürgerhaus in Ennetach, gegenüber des Gaggli Werks oder an der Mehrzweckhalle in Mengen.

Eine Anreise mit dem Fahrrad ist auch mit der Deutschen Bahn möglich. Vom Bahnhof einfach einmal durch die historische Altstadt und schon hat man den Einstieg in die "Fuhrmanns-Tour" geschafft.

Unbedingt angucken sollte man

Kulturinteressierte sollten sich einen Besuch des Schlosses Sigmaringen nicht entgehen lassen. Es ist immerhin eines der größten Stadtschlösser Deutschlands. Hier gibt es geführte Touren, man kann das Schloss aber auch per Audioguide selbstständig erkunden.

Besondere Ausblicke

Den besten Ausblick hat man von Josefsberg auf die Stadt und das Schloss Sigmaringen.

Ebenfalls lohnend ist der Blick vom Missionsbergturm in Mengen. Von dort genießt man einen super Rundumblick ins Donautal, auf den Bussen (den heiligen Berg Oberschwabens), über den Flugplatz Mengen-Hohentengen, auch genannt Regio Airport Mengen, und bei klarer Sicht sogar bis hin zu den Alpen.

Das beste Fotomotiv

Die vielen Störche auf den Dächern rund um Mengen lassen jedes Fotografenherz höherschlagen.

Störche gehören hier zur Landschaft fest mit dazu. SWR Heike Leven / Stadtverwaltung Mengen

Eine echte Überraschung

Unbedingt probieren sollte man bei "Schorsch" in der Kastellstraße in Mengen die rund 100 unterschiedlichen Variationen von Seelen, einem typisch oberschwäbischen Gebäck.

Der Extra-Tipp

Auch ein Besuch der Waldbühne in Sigmaringendorf lohnt sich. Jedes Jahr im Sommer werden auf der Freilichtbühne zwei Stücke aufgeführt, eins für Kinder- und Jugendliche und eines für Erwachsene.