Radtour durch den Kraichgau - vorbei an Seen, Weinbergen und Museen

Die Landschaften und Sehenswürdigkeiten im Kraichgau sind sehr abwechslungsreich. Die Radtour von Moderatorin Sabine Gronau führt vorbei an Weinbergen, einem Tabakmuseum und schönen Seen - mit toller Sicht auf den Nordschwarzwald.

Streckenlänge: zirka 30 Kilometer

Die Strecke durch den Kraichgau

Los geht es am Hilsbacher See. Hier sind Parkmöglichkeit vorhanden. Gleich zu Beginn geht es leicht bergauf durch den Wald in Richtung Waldangelloch zur Burgruine.

Die alte Burgruine von Waldangelloch Lothar Holzwarth

Anschließend radelt man Richtung Eichelberg, ein hübsches Weinörtchen, das auf alle Fälle einen Stopp lohnt, bevor es zum alten Eisenbahnviadukt weitergeht. Von da aus rollen wir zum Tiefenbacher See. Am Wochenende ist der See ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer und Radfahrer.

Das 40 Meter lange und 15 Meter hohe Eisenbahnviadukt von Eichelberg, welches heute nicht mehr von Zügen befahren wird. Lothar Holzwarth

Wenn man möchte, kann man bei Tiefenbach die Kapelle besichtigen, die aber nur zu Fuß erreichbar ist. Anschließend durchfahren wir den Weinort Tiefenbach, vorbei am Golfplatz und biegen dann links ab Richtung Elsenz. Die Fahrt geht nun wieder bergauf vorbei an den Weinbergen zum Elsenzer See.

Der Elsenzer See lädt zu einer Rast ein. Lothar Holzwarth

In Elsenz gibt es ein Tabakmuseum, das besichtigt werden kann. Anschließend geht es zurück nach Hilsbach, das Örtchen hat ebenfalls eine nette Altstadt zu bieten. Ein Naturdenkmal ist die alte Tanzlinde, die zirka 220 Jahre alt ist.

Die alte Tanzlinde von Hilsbach soll zirka 220 Jahre alt sein. Lothar Holzwarth

Unbedingt angucken sollte man

den Hilsbacher See, die Altstadt von Hilsbach, das alte Eisenbahnviadukt, das Tabakmuseum in Elsenz, sowie die Alte Kelter und den alten Ziehbrunnen in Eichelberg.

Blick auf die Altstadt von Hilsbach Lothar Holzwarth

Besondere Ausblicke

Eine schöne Aussicht hat man vom Kapellenberg in Eichelberg mit sehr gutem Blick bis zum Nordschwarzwald. Sehr schön ist auch die Aussicht in Tiefenbach, oben bei der Kapelle.

Der weite Ausblick vom Kappellenberg bei Eichelberg Lothar Holzwarth

Das beste Fotomotiv

Auf der Strecke gibt es sehr viele schöne Motive, um die Kamera zu zücken.

Der Lieblingsplatz

SWR4 Hörer Lothar Holzwarth aus Hilsbach liebt die herrliche Aussicht, wenn der Berggipfel erreicht ist. Wenn es richtig heiß ist, lohnt sich eine Pause am See in Elsenz. "Das ist ein beliebter Badesee, an dem ich gerne auch mal ein kühles Bierchen genieße."

Eine echte Überraschung

Der Kraichgau ist sehr abwechslungsreich und wunderschön. Es geht durch Wälder vorbei an Feldern und durch Weinberge. Bekannt ist der Kraichgau durch den Weinbau. Silvaner Riesling oder Grauburgunder werden hier angebaut. Früher gab es außerdem viel Tabakanbau. Heute gibt es große Felder mit Getreide, Mais, Zuckerrüben und Raps.

Für wen ist die Strecke geeignet?

Zirka 90 Prozent der Strecke sind befestigte Wald- und Feldwege. Die Tour hat lediglich 120 Höhenmeter auf der gesamten Tour sind machbar und ist daher auch für Familien geeignet.

Dee Extra-Tipp im Kraichgau

Das bekannte Technik Museum Sinsheim ist ganz in der Nähe. Dafür sollte man sich aber mehrere Stunden einplanen.