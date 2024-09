Kürbis ernten und lagern: So machen Sie es richtig

per Mail teilen

Im Spätsommer und Herbst ist Kürbiszeit. Jetzt müssen Sie jede Kürbissorte nur noch zum richtigen Zeitpunkt ernten und wenn Sie dann den Kürbis richtig lagern, hält er sehr lange.

Der richtige Zeitpunkt zum Ernten

Das sind die bekanntesten Sommerkürbisse

Das sind die beliebtesten Winterkürbisse

So lagern Sie den Kürbis richtig

Der richtige Erntezeitpunkt ist für den Kürbis sehr wichtig. Besonders für die Kürbisse, die man einlagern möchte. Denn zu früh geerntet sind sie nicht gut lagerbar. Weil die Schale noch nicht fest genug ist. Und sie schmecken auch recht fad. Man erkennt den richtigen Zeitpunkt zum Beispiel an der Farbe der Schale. Je nach Sorte z.B. ein leuchtendes Orangerot, Beige oder Dunkelgrün.

Wenn man dann die Kürbisse anfasst, sollte die Schale fest und prall sein. Außerdem einmal anklopfen. Das ist wichtig. Klingt der Kürbis hohl, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass das Fruchtfleisch richtig reif ist.

Und ist man mit dieser Kontrolle zum Ergebnis gekommen, dass alles erntereif ist, dann schaut man sich den Stiel an. Der Stiel sollte verholzt und bräunlich sein. Sind alle Punkte gut, schneidet man den Kürbis mit einem scharfen Messer etwa fünf Zentimeter lang zum Stiel ab.

Insgesamt gibt es zirka 800 verschiedene Kürbisssorten und damit natürlich auch gewaltige Unterschiede in der Kultur. Ganz grob gibt es bei den Kürbissen zwei Kategorien: Den Sommerkürbis und den Winterkürbis.

Die Sommerkürbisse sollten möglichst schnell verzehrt werden. Ganz wichtig: Ihre Lagerfähigkeit ist begrenzt, das heißt innerhalb von zwei Wochen nach der Ernte sollten sie verarbeitet werden.

Zucchini gehören auch zur Kürbisfamilie und zwar zu den Sommerkürbissen. Nach der Ernte können Zuccini nicht lange gelagert werden. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / CHROMORANGE | Alfred Hofer

Die bekannteste Spezies ist die Zucchini, die ja auch zur Kürbisfamilie gehört. Die erntet man bestenfalls schon früh, wenn sie eigentlich noch gar nicht richtig reif sind. Auch der Spaghettikürbis ist ein Sommerkürbis. Er hat tolles Fruchtfleisch, das beim Kochen in faserige Stränge zerfällt, die an Spaghetti erinnern. Angebaut wird auch gerne der Patisson – auch Tellerkürbis genannt. Er ist sehr hübsch mit seiner flachen, runden Form. Verwendet wird er wie Zucchini.

Lagern kann man den Sommerkürbis gut zwei bis drei Wochen im Kühlschrank, oder man blanchiert ihn und friert ihn ein.

Winterkürbis ist ein Sammelbegriff für Kürbissorten, die durch eine ganz harte Schale und einen langen runden Stiel gut lagerbar sind. Hierzu zählen Hokkaido, Muskatkürbis, Butternut und der berühmte Riesenkürbis.

Das ist der Star unter den Winterkürbissen. Der Hokkaido schmeckt toll und kann nach dem Ernten lange zum Lagern in den Keller. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Snowfield Photography | D. Kerlekin/Snowfield Photograph

Der Hokkaido-Kürbis ist besonders beliebt mit seiner schönen orangen Schale und dem nussigen Geschmack. Seine Beliebtheit verdankt er einer sehr komfortablen Eigenschaft: Er muss nicht geschält werden. Das macht die Verarbeitung richtig einfach. Sehr lecker ist auch der Muskatkürbis. Er hat eine beige bis hellbraune Schale und schmeckt richtig süß.

Außergewöhnlich schmeckt der Butternut-Kürbis mit seiner beigen Schale. Er schmeckt tatsächlich ein wenig nach Butter – aber natürlich ohne viele Kalorien.

Sehr beliebt in der Küche ist auch der Butternut-Kürbis. Sein Fruchtfleisch punktet besonders mit seinem hohen Gehalt an Beta-Carotin, das Haut, Haaren und der Sehkraft guttut. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | Firn

Je länger die Winterkürbisse reifen dürfen, umso besser kann man sie lagern. Aber Achtung: Man muss unbedingt darauf achten, dass sie vor dem ersten Nachtfrost geerntet werden.

Um den besten Geschmack und eine gute Lagerfähigkeit zu bekommen, sollte man die Kürbisse zirka zwei Wochen warm (bei etwa 20 Grad) nachreifen lassen. Wichtig: Dabei öfter mal wenden. Das gilt besonders für den Riesenkürbis, denn der neigt sonst auf der Liegeflächen zu faulen.

Lagern kann man alle Kürbisse, die an der Schale völlig unbeschädigt sind, bis zu sieben Monate. Dafür braucht man aber den richtigen Ort. Am besten ist ein dunkler Ort bei zwölf bis 15 Grad, also bestenfalls ein Kellerraum.

Das machen Sie mit den Kürbiskernen Die Kürbissamen sollte man auf gar keinen Fall wegschmeißen. Zum einen kann man ein paar Samen sammeln für das nächste Gartenjahr. Das Einzige, was man dabei beachten muss ist, dass in der Nähe der Kürbisse, deren Samen man sammelt, keine Zierkürbisse gewachsen sind. Denn dann kann es zu einer Kreuzung kommen und die Früchte der neuen Pflanze sind dann aufgrund der Bitterstoffe ungenießbar. Blick ins Innere: Die Kürbiskerne sind meist von fasrigem Fruchtfleisch umhüllt. picture-alliance / Reportdienste blickwinkel/McPHOTO/A. Schauhube Samen für das nächste Jahr braucht man nicht viele. Das heißt: Die restlichen Samen kann man rösten. Am einfachsten geht es im Backofen bei 180 Grad für ungefähr zehn Minuten. Man kann die Kerne direkt würzen und als gesunden Snack knabbern. Viel gesünder als Chips! Oder sie passen auch wunderbar in eine Schüssel mit grünem Salat.

